本报记者 严 瑜

图为9月14日，在意大利地中海岛屿兰佩杜萨，移民等候被转运至西西里岛恩佩多克莱港。

新华社/法新

今年以来，在俄乌冲突持续升级、巴以冲突硝烟再起的背景下，欧盟面临的非法移民和难民问题愈发严峻。近日，包括德国、意大利在内的欧洲多国陆续收紧移民政策，加强管控，以应对可能出现的新一轮难民潮。

收紧政策

近日，德国总理朔尔茨与德国16州州长举行会议，就收紧移民政策和拨款安置难民达成一致。德国政府将探讨把申请庇护的手续交由欧盟以外的第三国处置，对已经入境德国的难民进行更为严格的背景审查，延长他们领取社会福利前的等待时间等。

“德国之声”电台网站称，德国财政部长克里斯蒂安·林德纳日前表示，实施这些措施将为德国节省10亿欧元，不仅会减轻德国各州和市政府的负担，还会“降低德国对难民的吸引力”。据报道，今年1月至9月，德国收到的避难申请较去年增加约73%，超过25万份，这一数字还不包括无需申请避难的乌克兰移民，这令德国各州叫苦不迭。朔尔茨在会议中表示，德国如今面临一场“巨大挑战”，调整相关政策是“顺应民意”。

除德国外，其他一些欧洲国家也加紧“扎牢篱笆”，收紧移民政策。

11月上旬，意大利总理梅洛尼与到访的阿尔巴尼亚总理拉马举行会谈，双方商定在阿尔巴尼亚建立两处收容场所，以暂时安置经海路抵达意大利的非法移民，意大利将支付场所的建设费用。梅洛尼表示，这两处收容场所预计在明年春季投入运营，单次可以容纳约3000人，意方对这两处场所拥有司法管辖权。

意大利政府的这一举措迅速引发争议。英国《卫报》称，意大利此举本质上就是将繁琐的难民审核工作“外包”出去。联合国难民事务高级专员公署驻意大利发言人基娅拉·卡尔多莱蒂日前表示，意大利和阿尔巴尼亚达成的协议必须建立在尊重人权和难民保护标准的基础上才具备法律效力，“非法移民和难民的转运不能变成转嫁责任的举动”。

波兰、匈牙利、奥地利、捷克、斯洛伐克等国也在10月初出台相应举措，加强边境管控，以应对大量非法移民和难民。

据报道，欧盟相关数据显示，截至9月，今年已有超过19.42万名移民通过非正规途径抵达欧洲，给欧洲多国造成压力。10月初，巴以冲突升级，进一步加剧欧洲国家的担忧。欧洲理事会主席米歇尔10月中旬接受美联社采访时警告称，欧洲可能会被新一轮巴以冲突波及，因为这场冲突可能导致更多中东难民涌入欧洲。

不堪重负

10月6日，欧盟在西班牙格拉纳达召开领导人非正式会议，就今后五年战略议程发表了格拉纳达宣言。但在争论最激烈的非法移民议题上，会议未能达成共识。

米歇尔近日表态称：“我们知道欧盟各国民众（对巴以冲突问题）感受各异、五味杂陈，但重要的是我们不要把这场悲惨的冲突带到欧盟范围内。”

“近期，德国、意大利等欧洲多国纷纷收紧移民政策，是为了应对可能到来的新一轮难民潮。”北京外国语大学区域与全球治理高等研究院教授崔洪建在接受本报记者采访时分析称，欧盟在经历2015年难民危机的冲击后，一直在想办法解决大量非法移民和难民涌入的问题。俄乌冲突爆发后，欧盟接收了大量申请避难的乌克兰移民，继2015年后再次面临申请避难人数大规模上升的严峻形势。当前，巴以冲突升级导致中东地区难民人数激增。对现在的欧洲来说，如果出现新一轮难民潮，那将不堪重负。

据法新社报道，截至11月7日，加沙地带超过160多万人已经沦为难民，相当于整个地区总人口的2/3。早在以色列军方宣布发动地面攻势前，这一地带就已经有100万居民出逃，很多人现在已经涌入约旦、叙利亚和黎巴嫩等国家。

“目前，巴以冲突在欧盟内部引发了新的立场分歧。对此，欧洲国家保持高度紧张，这也是多国收紧移民政策的一个背景。”复旦大学中欧关系研究中心副研究员严少华向本报指出，欧洲多国即将在2024年迎来大选，一些国家政府担心国内极右翼政党通过炒作难民问题来提升支持率，因此选择收紧移民政策。

一些分析认为，德国朔尔茨政府的移民政策调整就与其面临的民意支持压力相关。近来，以反对外来移民起家的德国选择党支持率不断上升。根据德国民调机构9月公布的结果，德国选择党支持率达21%，而德国执政联盟三党的支持率跌至38%，为上台以来最低。此外，德国执政联盟三党10月8日在黑森州、巴伐利亚州议会选举中遭受失利。而这两州的州议会选举结果被视为全国民意的一个重要指标。有观点称，德国执政联盟在关键州选举的失利以及极右翼政党支持率的上升是德国民众对德国经济困境及移民政策不满的集中体现。

“近年来，非法移民以及难民问题成为刺激欧洲整体政治‘向右转’的一个重要因素。越来越多国家的民意趋于反对接纳更多难民，这导致一些欧洲国家在相关政策上态度日益强硬。”崔洪建说。

分歧仍在

欧洲“政治新闻网”指出，随着难民压力与日俱增，住房、教育、医疗等公共资源日益紧张，欧洲多国近年来对难民问题的态度发生改变，政策风向整体“向右倾斜”。今年2月，欧盟国家领导人在布鲁塞尔的一场峰会上达成共识，以贸易、签证限制及减少发展援助等方式对移民船始发国施压，以减少非法入境、加速遣返非法移民。

6月，来自欧盟27国的内政部长在卢森堡就欧盟《移民与难民庇护公约》修订达成协议，以期在欧盟内部建立统一、平衡且高效的移民与难民庇护及遣返机制，解决长期以来欧盟各国在难民问题上责任分摊不均的困局。其实，早在2015年，为应对非法移民和难民的涌入，欧盟就曾宣布推出“配额安置”制度，根据欧盟各成员国的经济产出、人口、失业率等因素，综合评定非法移民和难民的安置数量。但这一制度在欧盟内部一直存在严重的分歧和抵触。

意大利路易斯大学政治学教授、移民问题专家阿尔方索·焦尔达诺表示，近期意大利等国采取的短期应急措施再次暴露出欧盟内部的治理缺陷，各个成员国各自为政，很难对移民实行有效管理。

“欧盟认为，地缘政治冲突加剧将是一个较为长期的趋势。基于这一判断，欧盟移民政策将呈趋紧态势。目前，在整体收紧移民政策、提高接纳准入门槛、加强边境管制力度方面，欧盟内部已经基本达成共识。分歧主要存在于责任分摊方面，这与各国政府的执政理念、财政能力以及社会构成等因素相关。在接收难民之后，如何减少其对各国政治、经济、社会造成的影响，是当前矛盾所在。”崔洪建指出，欧洲多国收紧移民政策，是未雨绸缪之举，但能在多大程度上发挥作用，还要看各国能否在具体操作过程中有效协调，达成更广泛的共识。

严少华认为，难民潮的根源在于欧洲国家周边安全形势，如果外部冲突无法缓和，难民来源国的经济社会发展问题无法得到解决，那么产生难民问题的推力因素将持续存在，欧洲国家难以从根本上摆脱难民危机的困扰。“目前，欧洲多国收紧移民政策，影响可能外溢，欧洲周边国家可能承受更大压力。”严少华说。

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