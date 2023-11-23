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巴西中国和平统一促进会与江苏省政协访问团举行座谈

2023年11月23日08:52 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢11月20日电 （记者陈一鸣、陈海琪）当地时间11月20日，巴西中国和平统一促进会（简称“巴西和统会”）与江苏省政协副主席杨岳率领的访问团在里约举行座谈会。中国驻里约总领馆副总领事王尉育、巴西和统会会长王俊晓出席座谈并致辞。

杨岳介绍，江苏是我国第二大经济强省，是经济大省、文化大省、科技创新大省，也是开放大省，不仅在全球有300多个友好城市和众多合作项目，也为推动中国与世界各国的友好合作作出贡献。江苏省在巴西推动多项具体的、有实际意义并取得重大成效的合作项目，比如在米纳斯吉拉斯州包索市投资建设的徐工巴西工业园。该园区是中国制造走出去的国际化样板和标杆，给巴西带来了更多的税收、就业和高科技，推动两国投资和经贸合作关系走向深入。

江苏省政协副主席杨岳（中）在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

江苏省政协副主席杨岳（中）在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

王尉育表示，政协访问团的到来不仅体现了对旅居巴西侨胞的关心、关爱和重视，也展现了江苏省对统筹、利用国内国际两个市场、两种资源，做好改革开放这篇大文章的政治站位和远见卓识。王尉育指出，巴西侨胞为中巴两国的经贸往来和人文交流增添了新的活力。总领馆期待和巴西侨胞一起与访问团进一步深入座谈交流，为江苏省经济发展和中巴务实合作提供有力支持。

中国驻里约总领馆副总领事王尉育（中）在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

中国驻里约总领馆副总领事王尉育（中）在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

王俊晓代表巴西和统会对访问团的到来表示热烈欢迎，随后向他们介绍了巴西和统会的发展情况。他表示，巴西和统会始终坚持以推动祖（籍）国统一，促进海内外华侨华人合作交流为己任。长期以来，巴西和统会与江苏省各界建立了良好的合作关系。今后，巴西和统会将继续推动与江苏省的友好交流。

巴西和统会会长王俊晓（中）在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

巴西和统会会长王俊晓（中）在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

(责编：曹欣悦、常红)

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