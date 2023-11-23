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对话合作是两国唯一正确选择（钟声）

——共同努力浇筑中美关系的五根支柱③

2023年11月23日08:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　着眼于更好应对共同挑战、增进两国人民利益，中美理应把合作的清单拉得更长，把合作的蛋糕做得更大，让中美合作是“必选项”更加深入人心

　　

　　“如果中美两国不就人工智能这样的问题进行深入对话，将难以取得长期进展。这必须成为整个进程中不能缺少的一部分。”中美元首旧金山会晤达成多方面成果，其中建立人工智能政府间对话的消息一经发布，就令国际科技界受到鼓舞。这表明，两国元首同意推动和加强中美各领域对话合作，符合两国人民和国际社会的共同期待，有助于为中美关系建立更加牢固的利益纽带，增加国际社会对中美关系稳下来、好起来的信心。

　　习近平主席在旧金山会晤中指出，中美在诸多领域存在广泛共同利益，既包括经贸、农业等传统领域，也包括气候变化、人工智能等新兴领域。当前形势下，两国共同利益不是减少了，而是更多了。这为中美共同推进互利合作定下了基调。会晤取得重要共识和成果再次证明，互利共赢是中美关系的本质特征，对话合作是两国唯一正确选择。

　　中美关系是世界上最重要的双边关系，也是非常复杂的双边关系。要准确把握这对大国关系，不仅要看到现象和细节，而且要把握本质和全局，避免以偏概全、舍本逐末。近年来，美国一些人在如何定义中美关系问题上陷入误区，言必提竞争，仿佛竞争已经成为中美关系的最大主题，甚至是全部议题。这种看法不仅偏离了中美关系的基本现实，也有将双方推向冲突对抗的风险。中美之间在一些领域存在竞争很正常，但从整体和全局着眼就不难看到，竞争只是支流，共同利益才是主流。中美不冲突、不对抗、和平共处，这是两国最基本的共同利益。中美两国经济深度融合，面临新的发展任务，需要从对方发展中获益，这也是共同利益。全球经济疫后复苏、应对气候变化、解决地区热点问题也离不开中美协调合作，这还是共同利益。

　　推进互利合作离不开必要的条件和氛围。合作应该是双向奔赴，不能也不应该只搞单行道。双方应该相互尊重，互惠互利，着眼大局，为双方合作提供好的氛围。美国一些人想在对中方有需求的领域要求中方无条件合作，同时继续对中国进行遏制打压，损害中方正当权益。这种逻辑不可能成立，中方不可能接受。中国主张中美合作共赢，但中国有必须维护的利益、必须捍卫的原则、必须坚守的底线。唯有坚持相互尊重、平等互利，才能让对话合作行稳致远，切实造福两国人民。

　　推进互利合作离不开必要的渠道和机制。习近平主席指出，双方要充分用好在外交、经济、金融、商务、农业等领域恢复或建立的机制，开展禁毒、司法执法、人工智能、科技等领域合作。这充分展现了中方致力于推进中美互利合作、推动中美关系改善的真诚愿望和负责任立场。近年来，由于众所周知的原因，中美关系遭遇严峻困难，双方几十年来建立的一些对话合作渠道中断，这不符合两国根本利益，也不符合两国人民的真实意愿。中美元首旧金山会晤在推进对话合作上达成重要共识。双方决定加强高层交往，推进在商业、经济、金融、出口管制、亚太事务、海洋、军控和防扩散、外交政策规划、联合工作组、残疾人等各领域的机制性磋商。双方同意启动续签《中美科技合作协定》磋商，重启中美农业联委会。双方要用好这些渠道和机制，使其切实发挥推进互利合作的作用。

　　历史和现实一再表明，只要中美推进互利合作，就能够为双方更好应对各自挑战、实现发展创造机遇。中美两国之间已经发展起7600亿美元双边贸易和累计2600多亿美元双向投资，这给双方带来的是增长动力和民生福祉。美国企业连续6届进博会展览面积最大，今年更是有超过200家美国企业参展，这充分表明美国企业界从中国看到的是机遇，希望同中国继续开展互利合作。中国正致力于高质量发展，美国也在着力振兴经济，双方合作空间无限广阔，完全可以相互成就、互利共赢。着眼于更好应对共同挑战、增进两国人民利益，中美理应把合作的清单拉得更长，把合作的蛋糕做得更大，让中美合作是“必选项”更加深入人心。

　　合作共赢是时代发展的潮流，也是中美关系应该有的底色。中美双方应抓住机遇，相向而行，共同推进互利合作，共同巩固双边关系向好态势。

　　《 人民日报 》（ 2023年11月23日 02 版）

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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