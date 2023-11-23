新华社耶路撒冷11月22日电 新闻分析：巴以何以达成四天停火协议？

新华社记者吕迎旭 王卓伦

以色列政府22日凌晨宣布，批准一项与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）交换被扣押人员协议。根据协议，哈马斯将释放至少50名妇女和儿童，以换取以军在加沙地带停火4天。哈马斯随后证实了这一消息。

这是11月19日拍摄的以色列沿加沙地带修建的隔离墙。新华社记者陈君清摄

新一轮巴以冲突持续一个多月，造成大量平民伤亡和人道主义灾难。分析人士认为，以色列和哈马斯各自面临巨大压力，都有一定停火意愿。

对以色列来说，首先，以方此前强调，此次军事行动的目标是彻底消灭哈马斯、带回被扣押人员。然而，军事行动持续40多天，上述目标都未能实现。

近日，以军称加沙地带希法医院为哈马斯军事指挥中心，试图通过控制该医院抓获哈马斯高级领导人、带回可能藏匿在医院下方地道内的被扣押人员。迄今，以军在希法医院没有找出能证明其为哈马斯总部的有力证据，也未找到被扣押人员，以军围攻希法医院却遭到多方抗议和谴责。

其次，新一轮冲突严重冲击以色列国民经济。以方数据显示，以色列在本轮冲突中的日均成本超过2亿美元。此外，以色列国内近五分之一劳动力以及绝大多数持在以工作许可的巴勒斯坦人处于“不在岗”状态，累计经济损失已达数十亿美元。为缓解劳动力不足带来的经济压力，以色列近日疏散部分动员的预备役人员。

11月21日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，民众领取饮用水。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

再次，以色列因加沙地带人道主义灾难而面临的舆论压力倍增。以军持续打击加沙地带已造成巴方至少1.3万人死亡、170万人流离失所。国际社会呼吁停火止战的声音越来越强烈。同时，以色列国内反对派和被扣押人员家属不断向政府施压。本月18日，数万人在耶路撒冷游行，要求政府推动被扣押人员的释放。

哈马斯也在本轮冲突中遭受重创。据以军方消息，多名哈马斯高级指挥官被以军炸死，数百条地道被摧毁，加上加沙地带人道主义危机难被化解，哈马斯同样面临巨大舆论压力。

有分析人士指出，为期4天的停火能否成为本轮冲突结束的第一步，首先要看该停火协议能否顺利执行。参与斡旋的卡塔尔外交部22日透露，停火协议可能延长。

不过，以色列政府内的极右翼势力反对停火，主张继续实施军事行动直至消灭哈马斯。以总理内塔尼亚胡21日表示，一旦停火结束，战争还将继续，“直到以方实现所有目标”。

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