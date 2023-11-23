新华社北京11月22日电 综合新华社驻外记者报道：在以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）就交换被扣押人员和加沙地带停火4天达成协议后，哈马斯政治局成员穆萨·阿布·马尔祖克22日表示，加沙地带将于当地时间23日上午10时起停火。

多国对临时停火协议表示欢迎，敦促各方确保协议得到全面落实，推动尽快彻底结束冲突，并且基于“两国方案”开启公正、持久的巴以和平进程。

马尔祖克22日在接受卡塔尔半岛电视台连线采访时表示，加沙地带将于当地时间23日上午10时起停火。一名要求匿名的巴勒斯坦消息人士在接受新华社记者采访时确认了上述消息。马尔祖克表示，哈马斯未来将释放的50名被扣押人员绝大多数持有外国护照。哈马斯和以色列双方同意加快装载人道主义救援物资的车辆进入加沙地带“所有地区”。

埃及总统塞西在社交媒体发表声明说，他对埃及、卡塔尔等国在以色列和哈马斯之间开展调解并取得成功表示欢迎。他强调，埃及将继续为达成最终和可持续的解决方案而努力，实现正义、和平，并保障巴勒斯坦人民的合法权利。

土耳其外交部发表声明说，各方同意在加沙地带停火4天，这对于避免发生更多流血事件有积极意义。土耳其希望各方能够全面遵照执行此次人道主义停火，包括释放被扣押人员，并让更多人道主义救援物资进入加沙地带。土耳其希望此举能够推动尽快彻底结束冲突，并且基于“两国方案”开启公正、持久的巴以和平进程。土耳其对卡塔尔在此次停火事宜中做出的努力表示赞赏。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃对媒体表示，俄方对以色列与哈马斯之间达成为期4天的人道主义停火协议表示欢迎，并称此举为缓和地区局势带来了希望。

英国外交大臣卡梅伦发表声明说，以色列和哈马斯的协议是宽慰被扣押人员家属和设法解决加沙人道主义危机的关键一步。他敦促各方确保协议得到全面落实，并表示英国将继续与该地区的各方进行合作，从而确保所有被扣押人员获释、恢复安全、达成长期政治解决方案。

巴勒斯坦红新月会发表声明说，加沙地带最大医院希法医院已经开始撤离病人和伤员。他们将被转移至加沙地带南部城市拉法和汗尤尼斯的两家医院。以色列军队18日要求希法医院内人员撤出，但病人和伤员因行动不便难以立即撤出。

此外，据巴勒斯坦卫生部22日消息，以色列军队当天在约旦河西岸城市图勒凯尔姆和盖勒吉利耶共打死7名巴勒斯坦人。巴安全部门人士告诉新华社记者，以军当天进入图勒凯尔姆难民营开展行动，并使用无人机对一处住宅进行轰炸。巴勒斯坦媒体报道，巴以新一轮冲突10月7日爆发以来，约旦河西岸已有至少218名巴勒斯坦人在冲突中死亡。（参与记者：柳伟建、姚兵、王腾飞、陈畅、江宥林、杜鹃）

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