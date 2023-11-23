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中方呼吁国际社会加大努力推动重振“两国方案”的政治前景

2023年11月23日08:26 | 来源：新华网
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新华社联合国11月22日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军22日在安理会巴以问题公开会上发言，呼吁国际社会加大努力，推动重振“两国方案”的政治前景。

张军表示，任何针对当前形势的解决办法都不能悖离“两国方案”，都应有利于地区和平稳定。任何关于巴勒斯坦前途命运的安排都必须征得巴勒斯坦人民的同意，照顾地区国家合理关切。联合国应当继续为凝聚国际共识、推进和平进程发挥积极作用。安理会要随时准备就巴以局势采取负责任、有意义的行动，确保经得起历史和良知的检验。

张军说，国际社会要加大努力，推动立即停火止战。安理会第2712号决议代表了推动停火、缓和局势的初始步骤，具有重要意义，必须立即全面落实，从而实现持久停火，避免更大人道灾难。以色列必须停止对医院、学校等民用设施的军事行动，并遏制约旦河西岸愈演愈烈的定居者暴力。中方欢迎卡塔尔、埃及等积极斡旋，促成部分被扣押人员获释。中方支持开展进一步外交努力，推动更多被扣押人员尽早获释，希望这能为对话协商、恢复和平开辟政治空间。

张军说，要加大努力，推动全力保护平民。中方强烈谴责在加沙地带发生的明显违反国际人道法的行为，反对任何针对巴勒斯坦平民的集体惩罚，反对强迫流离失所和强制迁移。中方敦促以色列尽快解除对加沙地带的封锁，全面恢复水、电、燃油等基础物资供应。中方呼吁紧急开辟更多通往加沙地带的救援通道，充分利用包括凯雷姆沙洛姆在内的过境点，确保充足的人道物资从各个方向无阻碍、高效率进入加沙地带。中方支持安理会在第2712号决议基础上就此问题采取进一步行动。

张军说，巴以局势牵动全世界的神经，中方一直在为恢复和平作出不懈努力。11月21日，金砖国家举行扩员后首场领导人会晤。中国领导人就推动停火止战、实现持久和平安全全面阐述中方立场主张，发出正义之声、和平之声，为缓和当前局势和从根本上解决问题指明方向。与会领导人共同呼吁国际社会支持公正解决巴勒斯坦问题，推动实现“两国方案”。11月20日，阿拉伯、伊斯兰国家外长联合代表团访华，就推动当前巴以冲突降温、保护平民、公正解决巴勒斯坦问题同中方深入沟通协调，一致认为国际社会应尽快采取负责任行动，防止危机蔓延，重启和谈进程，实现中东地区长治久安。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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