新华社纽约11月22日电（记者兴越 刘亚南）位于美国和加拿大边境的彩虹桥22日发生一起车辆爆炸事件，造成2人死亡、1人受伤。事发后，彩虹桥及周边三座美加边境桥被关闭。

据美国媒体报道，爆炸发生在彩虹桥边境口岸美国一侧，造成车内2人死亡，一名边境巡逻人员受伤。一名目击者说，涉事车辆高速行驶，在撞击边境护栏后发生爆炸。

事发后，彩虹桥和尼亚加拉地区另外三座美加边境桥被关闭。美国联邦航空局发布消息说，纽约州布法罗尼亚加拉国际机场已对国际航班停止起降。

美国联邦调查局布法罗办事处当天发表声明说，该机构正在调查这一事件，并与地方、州和联邦执法部门进行协调，局势仍然“非常不稳定”。

纽约州州长霍楚尔表示，纽约州警方正与联邦调查局打击恐怖活动联合工作组积极合作，对纽约州所有入境点实施监控。州长办公室发言人说，已对该地区机场和铁路设施加强安全防范。布法罗尼亚加拉国际机场增加了爆炸物嗅探犬和警察巡逻队，并部署额外检查。

另据加拿大媒体报道，加拿大官员假定此次事件与恐怖活动有关，正在调查其是否为孤立事件。加拿大总理特鲁多22日发表声明说，加拿大正与美方保持联系并提供一切必要支持。（参与记者：林威）

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