新华社海牙11月22日电（记者王湘江）荷兰媒体22日晚公布的出口民调结果显示，由海尔特·维尔德斯领导的极右翼自由党在当天举行的荷兰议会众议院选举中领先。

根据荷兰广播节目公司在投票结束后公布的出口民调结果，极右翼自由党获得众议院150个席位中的35个，由欧盟前气候行动专员弗兰斯·蒂默曼斯领导的绿色左派联盟和工党组成的政党联盟以26个席位排名第二，现任荷兰看守政府首相马克·吕特所在的自由民主人民党和今年8月成立的新社会契约党分别获得23个和20个席位。

当天的选举投票自7时30分持续至21时，来自26个政党的1128名候选人角逐众议院的150个席位，在选举中胜出的政党将商讨组建新一届荷兰政府。

今年7月，因荷兰4党执政联盟内部在移民政策上产生重大分歧，吕特宣布他和他所领导的联合政府集体辞职。荷兰选举委员会随后宣布提前举行众议院选举。

荷兰议会由一院（参议院）和二院（众议院）组成。自1918年起，荷兰众议院议员采用政党名单比例代表制，每4年选举一次。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)