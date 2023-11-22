人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

战地直击 | 放人换停火4天 巴以当地情况如何

2023年11月22日20:24 | 来源：新华社
小字号

　　新华社加沙/耶路撒冷11月22日电 以色列政府22日宣布，批准一项与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）交换被扣押人员协议。根据协议，哈马斯将释放至少50名妇女和儿童，以换取以军在加沙地带停火4天。哈马斯同一天发表声明，证实了这一消息。

　　这是以色列与哈马斯本轮冲突爆发以来双方首次就停火达成共识。停火开始的具体时间尚未宣布。请看新华社记者从前方发回的报道→

　　协议达成后 当地情况如何

　　以色列政府22日凌晨发表声明说，根据协议，以方允许向加沙地带提供更多燃料以及人道主义援助。以方同意释放被其关押的巴勒斯坦妇女和未成年人，但并未透露具体数字。

　　根据以方声明，50名妇女和儿童将在4天内获释，在此期间“战斗将平静下来”。声明表示，以方将继续开展军事行动，力争使所有被扣押人员获释、彻底消灭哈马斯，并确保加沙地带“不再对以色列构成任何威胁”。

　　声明还说，今后，哈马斯每释放10名被扣押人员，以军停火一天。

　　新华社驻耶路撒冷记者注意到，相比冲突爆发初期，最近几天从加沙地带向以色列发射的火箭弹数量和频率明显下降。自21日傍晚以来，没有来自加沙方向的火箭弹袭击。街上商铺的营业情况基本回到了冲突之前水平，超市里生活物资的供应也没有问题。另据记者了解，以色列多地社会秩序都已恢复正常，特拉维夫和周边城市中小学的正常教学本周已完全恢复。

　　这是11月7日在耶路撒冷老城“哭墙”前拍摄的以色列被扣押人员海报。新华社记者陈君清摄

　　哈马斯当天凌晨也发表声明说，根据上述协议，以军将暂停在加沙地带“所有地区”的“一切军事行动”，并允许数百辆装载人道主义救援物资的车辆进入加沙地带“所有地区”。

　　声明说，哈马斯将释放50名妇女和未成年人，以换取以方释放150名巴勒斯坦妇女和未成年人；停火期间，以军承诺不会在加沙地带逮捕或攻击任何人，并确保加沙城南北走向的主干道萨拉丁路畅通。

　　新华社驻巴勒斯坦记者了解到，目前以军对加沙地带的军事行动仍在持续，外面炮火声不断。就在协议达成前一天，双方在加沙地带冲突不断。以军21日对加沙地带北部和中部多个地区发动攻击，造成数十人死亡。加沙地带南部地区的一处住宅21日晚遭到空袭，造成至少15人死亡。

　　内塔尼亚胡称停火不是停战

　　参与斡旋的卡塔尔外交部22日宣布，为期四天的停火协议可能延长，协议生效日期将于24小时内公布。

　　这是11月19日拍摄的以色列沿加沙地带修建的隔离墙。新华社记者陈君清摄

　　哈马斯媒体办公室21日晚发表的声明显示，新一轮巴以冲突爆发以来，以色列军队对加沙地带的袭击已造成超过1.4万人死亡，3.3万余人受伤。

　　以色列政府关于批准上述协议的会议自21日晚持续到22日凌晨，以国防军、国家安全总局（辛贝特）、情报和特勤局（摩萨德）都支持协议。参与组阁的各政党中，仅极右翼政党犹太力量党反对该协议。

　　11月21日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，民众领取饮用水。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

　　以政府新闻办公室21日晚发表声明说，总理内塔尼亚胡强调，有关此次停火意味着以方停止战争的说法是“无稽之谈”，“以色列正处于战争中，这场战争将持续下去，直到以方实现所有目标”。他同时表示，协议内容包括红十字国际委员会需与在加沙地带被扣押人员接触，并向他们提供药品。（记者：柳伟建、张天朗、王卓伦、吕迎旭；剪辑：王玉珏；编辑：袁原、胡若愚、王丰丰、王申、杜逾舸、刁泽、淡然）

(责编：贾文婷、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部