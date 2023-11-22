新华社加沙/耶路撒冷11月22日电 以色列政府22日宣布，批准一项与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）交换被扣押人员协议。根据协议，哈马斯将释放至少50名妇女和儿童，以换取以军在加沙地带停火4天。哈马斯同一天发表声明，证实了这一消息。

这是以色列与哈马斯本轮冲突爆发以来双方首次就停火达成共识。停火开始的具体时间尚未宣布。请看新华社记者从前方发回的报道→

协议达成后 当地情况如何

以色列政府22日凌晨发表声明说，根据协议，以方允许向加沙地带提供更多燃料以及人道主义援助。以方同意释放被其关押的巴勒斯坦妇女和未成年人，但并未透露具体数字。

根据以方声明，50名妇女和儿童将在4天内获释，在此期间“战斗将平静下来”。声明表示，以方将继续开展军事行动，力争使所有被扣押人员获释、彻底消灭哈马斯，并确保加沙地带“不再对以色列构成任何威胁”。

声明还说，今后，哈马斯每释放10名被扣押人员，以军停火一天。

新华社驻耶路撒冷记者注意到，相比冲突爆发初期，最近几天从加沙地带向以色列发射的火箭弹数量和频率明显下降。自21日傍晚以来，没有来自加沙方向的火箭弹袭击。街上商铺的营业情况基本回到了冲突之前水平，超市里生活物资的供应也没有问题。另据记者了解，以色列多地社会秩序都已恢复正常，特拉维夫和周边城市中小学的正常教学本周已完全恢复。

这是11月7日在耶路撒冷老城“哭墙”前拍摄的以色列被扣押人员海报。新华社记者陈君清摄

哈马斯当天凌晨也发表声明说，根据上述协议，以军将暂停在加沙地带“所有地区”的“一切军事行动”，并允许数百辆装载人道主义救援物资的车辆进入加沙地带“所有地区”。

声明说，哈马斯将释放50名妇女和未成年人，以换取以方释放150名巴勒斯坦妇女和未成年人；停火期间，以军承诺不会在加沙地带逮捕或攻击任何人，并确保加沙城南北走向的主干道萨拉丁路畅通。

新华社驻巴勒斯坦记者了解到，目前以军对加沙地带的军事行动仍在持续，外面炮火声不断。就在协议达成前一天，双方在加沙地带冲突不断。以军21日对加沙地带北部和中部多个地区发动攻击，造成数十人死亡。加沙地带南部地区的一处住宅21日晚遭到空袭，造成至少15人死亡。

内塔尼亚胡称停火不是停战

参与斡旋的卡塔尔外交部22日宣布，为期四天的停火协议可能延长，协议生效日期将于24小时内公布。

这是11月19日拍摄的以色列沿加沙地带修建的隔离墙。新华社记者陈君清摄

哈马斯媒体办公室21日晚发表的声明显示，新一轮巴以冲突爆发以来，以色列军队对加沙地带的袭击已造成超过1.4万人死亡，3.3万余人受伤。

以色列政府关于批准上述协议的会议自21日晚持续到22日凌晨，以国防军、国家安全总局（辛贝特）、情报和特勤局（摩萨德）都支持协议。参与组阁的各政党中，仅极右翼政党犹太力量党反对该协议。

11月21日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，民众领取饮用水。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

以政府新闻办公室21日晚发表声明说，总理内塔尼亚胡强调，有关此次停火意味着以方停止战争的说法是“无稽之谈”，“以色列正处于战争中，这场战争将持续下去，直到以方实现所有目标”。他同时表示，协议内容包括红十字国际委员会需与在加沙地带被扣押人员接触，并向他们提供药品。（记者：柳伟建、张天朗、王卓伦、吕迎旭；剪辑：王玉珏；编辑：袁原、胡若愚、王丰丰、王申、杜逾舸、刁泽、淡然）

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