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自然指数：全球前20科研城市一半是中国城市

2023年11月22日20:10 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦11月22日电（记者周卓斌）国际科学周刊《自然》增刊《2023自然指数-科研城市》日前指出，中国科研城市在自然指数中的表现持续上升，全球前20科研城市中有一半是中国城市。

在全球前十大科研城市中，北京继续保持排名第一。上海、南京、广州、武汉分别排名第3、6、8、10位。另有5个中国城市跻身全球前20强：合肥（第13位）、杭州（第16位）、天津（第18位）、深圳（第19位）和西安（第20位）。目前，中国有10个城市居于全球科研城市前20位，比去年又增加了2个。

增刊介绍，地球和环境科学研究，包括与应对气候变化和污染相关的研究，正在帮助中国科研城市在自然指数中快速上升，而北京和南京是该学科领域增长最快的中国城市。

该机构也同时发布了“国际科技创新中心指数2023”。该指数显示今年有更多的中国城市跻身国际科技创新中心行列，其中北京、粤港澳大湾区和上海居于全球前10位。

自然指数由国际知名科技出版机构“施普林格—自然出版集团”下属机构编制并定期发布，它追踪发表在82本高质量自然科学期刊上的科研论文，根据有关机构、国家或地区论文的数量和比例等，反映全球高质量科研产出及合作情况。

(责编：贾文婷、刘慧)

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