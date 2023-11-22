世界针灸学会联合会2023国际针灸学术研讨会日前在泰国曼谷召开。该学术研讨会由世界针灸学会联合会、中国中医科学院主办，泰国中医师总会承办，中国针灸学会、中华中医药学会协办。围绕如何促进中医药传承创新、标准化、国际化发展等，新华社记者专访了中国工程院院士吴以岭。

11月18日，在泰国曼谷，吴以岭院士接受新华社访问。新华社记者王腾摄

问：近年来，国外对中医也越来越感兴趣，中医药国际化目前现状怎样，您认为还需从哪些方面发力，加速中医“出海”？

吴以岭：中医药越来越得到老百姓的普遍认可和应用，也在健康中国和中国医疗卫生体系建设当中发挥了极大作用。目前，中医药国际合作日益密切，成果惠及全球。像东南亚国家，大部分也都认可中药。但是如何让欧美等发达国家能够认可中医药，我觉得还是要拿出临床疗效的硬证据。

中医药要真正走向国际，先要解决创新，拿出过硬的疗效证据，让临床疗效的提升和研究证据得到国内外医学界的高度认可。不管是中药或者是西药，给病人带来什么好处？疗效如何？这是硬道理。但是这种疗效除了中医自己所讲的辨证论治，个人经验的疗效，也需要按照国际标准对照，提供循证医学证据，这是世界公认的，也可以在世界顶尖医学杂志发表论文。

上个月，通心络胶囊治疗急性心肌梗死的临床循证研究发表于顶级医学期刊 《美国医学会杂志》，影响因子120.7，证实其可显著改善急性心梗患者30天和1年的临床预后，成为第一个在全球四大医学顶级期刊上发表文章的创新中药研究，这引起了全球医学界的关注。

所以中药走向国际化，一是要开展国际学术交流，让国际学界、国外人士能够了解和认可中医药，二是要拿出过硬的循证医学的疗效证据。我们的一些药物在国际市场应用，在50多个国家注册销售，也得到了一个很好证实。比如连花清瘟，在泰国这里也得到广泛应用。连花清瘟胶囊是2003年“非典”期间我们研发的中成药。2004年，连花清瘟胶囊经批准上市，用于治疗流行性感冒。2009年，在中国甲流疫情防控当中发挥了重大作用。新冠肺炎疫情以来，连花清瘟胶囊应用范围非常大。东南亚国家包括泰国、新加坡、柬埔寨也得到了应用。具有几千年历史的传统中医药，不管是在慢性病治疗，或者急性心梗、慢性心衰、射频消融术后房颤、呼吸道传染疾病等这些重大疾病防治当中都发挥了重要作用，而且得到了循证医学的证据。所以加强循证医学研究，拿出疗效证据来，应当是中药走向国际化的坚定一步。

问：这次在泰国举行学术研讨会，对中医药在东南亚地区传播，意义和作用是什么？

吴以岭：学术交流对中医药国际化很关键。中西两种医学是在中西两种文化下产生的两种医学体系，是两种认识论。西方医学以还原论为主导，讲究结构清晰，往往是以单体药为主，而中药以整体论为主，往往采取的是复方中药，对人体这个复杂系统进行干预，中医是要系统平衡，叫阴阳平衡、整体协调，这种认识机制疗效评价和西医其实是不一样的。加强学术交流，有利于加深国外对中国传统文化的认识。且中药在泰国已经合法化、获得政府认可。在这里，全球的专家来开会，提供了一个对于针灸、中药，加深认识交流的机会，这样才能为中药走向国际提供更好的帮助。

问：您一直从事络病理论研究，什么是络病？

吴以岭：我这次来泰国是参加世界针灸学会联合会的学术会议。针灸学是基于经络理论发展起来的一门学科，我所研究的是经络理论中的“络”字。

经络，在古代是个水利概念。大的江河，叫“经”或者叫“经脉”；江河的分支、沟渠，叫“络”。中医学把水利的概念引入到人体当中来，人的血管系统、大的血管，这是经脉，血管的分支中小血管、微血管、微循环，这就是络，这些微小血管的病变则是络病。

目前在全世界，微血管病变还是一个没有解决的问题。从经络学说发展来看，一个是针灸学科，一个是按照中医内科的辨证论治思维研究络病的发生发展规律、治疗用药规律等。实际上从2000年以前的《黄帝内经》中，伴随着经络学说的出现，已经提出了络脉和络病。

古人称久病入络，久痛入络，把临床那些病程比较长，疼痛反复发作，难以治疗的这一类疾病，统称为络病。从古代文献来看，包括了心脑血管病、糖尿病及其并发症、肿瘤、风湿和类风湿性关节炎等，把这些都归到络病中。古人认为这些疾病属于络病，难以治疗。现代医学这么发达，这些病的死亡率仍然是占前位的。

11月18日，在泰国曼谷，吴以岭院士研讨会上致辞。新华社记者王腾摄

问：您从事络病研究有40余年时间，最大的体会是什么？

吴以岭：古人认为用通络的方法才能够提高疗效， 2000多年来历代中医药学家都想把这个理论用于临床，但始终没有形成一个系统理论，没有在临床广泛应用。

我这几十年来做的工作就是把络病理论系统构建起来，把这一个新的学科建立起来，而且把这个理论应用于比如心脑血管病、糖尿病、肿瘤等古人称为络病的这一类重大疾病。

要完成两千多年遗留下来的络病研究，就必须做好顶层设计，解决研究方法和路径。传承中医药的整体系统理论思维特色，充分借鉴现代科学实验分析方法，重视科研成果转化及临床应用，是络病研究取得突破进展的必由之路。

遵循中医药发展规律，经过40余年的不断研究，结合古老的络病学术思想与现代医学成果，以“络病证治”为基础，包括“气络学说”和“脉络学说”两大分支的“中医络病学”新学科正式创立。《络病学》《脉络论》《气络论》相继出版发行，三部专著均荣获中华中医药学会学术著作一等奖。2006年，“络病理论及其应用研究”获中国国家科技进步二等奖，成为新中国成立以来中医药基础理论重大创新性成果，使医学界对心脑血管病、恶性肿瘤、糖尿病等的发病机制和治疗有了全新认识。2014年，“中医络病诊疗方法”入选中国国家级非物质文化遗产名录。2023年5月，“中医络病学”成为中国国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目。目前，络病理论创新转化全国重点实验室也已搭建完成，正式启动。

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