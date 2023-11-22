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中国驻拉各斯总领事出席2023尼日利亚制造业及原材料展览会开幕式

2023年11月22日17:53 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻拉各斯总领事严宇清（左五）出席2023尼日利亚制造业及原材料展览会开幕式 (中国驻拉各斯总领馆供图）
中国驻拉各斯总领事严宇清（左五）出席2023尼日利亚制造业及原材料展览会开幕式 (中国驻拉各斯总领馆供图）

人民网阿布贾11月22日电（记者姜宣） 21日，我驻拉各斯总领馆总领事严宇清应邀出席在拉各斯州联邦宫举行的2023尼日利亚制造业及原材料展览会开幕式并发表致辞。尼日利亚前联邦科技部、能源部常秘阿利尤、尼日利亚制造业协会主席梅西奥耶和总干事阿贾伊—卡迪尔、尼日利亚联邦工业、贸易和投资部代表等政商界人士及参展商出席活动。

严宇清在开幕式致辞中指出，近年来中尼双边经贸关系日益紧密，中国是尼日利亚在全球最大的贸易伙伴，尼日利亚作为中国在非第二大贸易国，双边贸易涉及石油、农产品、机械产品及日用品等众多门类，中尼双方在经贸合作方面还有很多领域和潜力待开发。中国具备制造业全产业链优势和发展经验，可为尼发展制造业提供资金、技术和人才支持，尼日利亚有市场和劳动力优势，双方应加强合作，互利共赢。未来，中尼还可在绿色低碳经济等非传统领域加强探索，共同探寻环境友好型的可持续发展路径。

阿利尤、梅西奥耶和阿贾伊—卡迪尔等均表示，尼日利亚迫切需要通过加强工业化、现代化来提升国民经济的发展水平，增加制造业等非石油部门对经济社会发展贡献。来宾们还主动提及中国对尼制造业发展的贡献，表示愿学习借鉴中国产业升级经验，与中方协作推进尼包容性和可持续发展。

本次展会由尼日利亚联邦工业、贸易和投资部和尼日利亚制造业协会联合主办，会期3天。该展是尼日利亚乃至西非最大的制造业及原材料展会。

(责编：贾文婷、刘慧)

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