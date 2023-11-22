新华社北京11月22日电（记者姬烨 董意行）国际奥委会官网消息，第78届联合国大会纽约当地时间21日通过了2024年巴黎奥运会和残奥会奥林匹克休战决议。

巴黎奥组委主席埃斯坦盖代表法国政府向联大介绍了奥林匹克休战决议，国际奥委会主席巴赫发表演讲呼吁联大通过该决议。最终，该决议以118票支持、2票弃权、0票反对的压倒性多数获得通过。

11月21日，国际奥委会主席巴赫在第78届联合国大会上发表演讲。图片来自国际奥委会官方网站

巴赫在演讲中表示，在世界面临如此多对抗和分裂之际，奥林匹克休战决议比以往任何时候都更加重要。“这项决议是我们向世界发出明确信号的机会——是的，即使在战争和危机时期，我们也能团结起来。是的，我们可以携起手来，共同创造更美好的未来。”

巴赫指出，奥林匹克休战决议的题目“通过体育和奥林匹克理想建设一个和平与更美好的世界”，已经清晰表明了联合国和国际奥委会的共同价值观。“奥运会是唯一一项让全世界在和平竞争中团结在一起的赛事。奥运选手传递了一个强有力的信息：在彼此激烈竞争的同时，也可以在同一屋檐下和平共处。”

11月21日，巴赫（右）和埃斯坦盖共同出席第78届联合国大会。图片来自国际奥委会官方网站

巴赫表示，体育只有在不因政治、宗教、文化或其他利益和分歧而分裂的情况下，才能在和平竞争中团结整个世界。“因此，我们必须保持政治中立，反对任何形式的歧视。”

联合国会员国明确承认《奥林匹克宪章》所承载的奥林匹克价值观，即普遍性、非歧视、政治中立和体育自治，充分认可国际奥委会在领导奥林匹克运动中的作用。巴赫对此表示感谢。

埃斯坦盖以奥运会运动员村为例向联大介绍了奥林匹克休战的意义。他说，来自世界各地的数千名运动员在奥运村里和平相处，互相尊重，这正是人类在多样性的前提下团结彼此的写照。

11月21日，巴黎奥组委主席埃斯坦盖代表法国政府向联大介绍奥林匹克休战决议。图片来自国际奥委会官方网站

“奥林匹克休战”是国际奥委会根据古希腊奥林匹克神圣休战传统而设计的一项和平运动。1993年，第48届联大首次审议并通过奥林匹克休战决议。此后历届奥运会、冬奥会举办国都向联大提交奥林匹克休战决议。

国际奥委会表示，通过奥林匹克休战所追求的主要目标是推动奥林匹克理想在年轻人中的传播，利用体育建立冲突各方的沟通桥梁，为对话与和解创造机会之窗。

巴黎奥运会将于2024年7月26日至8月11日举行，随后将于2024年8月28日至9月8日举行巴黎残奥会。巴黎奥运会和残奥会奥林匹克休战决议的时间段为巴黎奥运会开幕前7天至巴黎残奥会闭幕后7天。

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