人民网阿布贾11月22日电 （记者姜宣） 21日，中国驻尼日利亚使馆在位于尼日利亚首都阿布贾东郊酿酿中尼友谊示范小学举办“十·一”中尼友谊奖颁奖典礼，并向该校捐赠书籍、教学及体育用品等。中国驻尼日利亚大使夫人梁慧丽、使馆负责文化事务参赞李旭大、尼日利亚联邦首都区基础教育委员会主任哈桑、酿酿中尼友谊示范小学校长哈伦娜及师生代表400余人参加了活动。

梁慧丽与学生们亲切交流。中国驻尼日利亚大使馆供图

中尼“十·一”友谊奖是为庆祝中国国庆节与尼日利亚独立日同为十月一日而设置，主要用来表彰在中尼友谊、中尼合作、中尼交流等方面表现优秀的尼方人士。

2023年是中尼建交52周年，今年的“十·一”中尼友谊奖将颁发给酿酿中尼友谊示范小学的52名优秀的教师和学生，对他们已取得成绩表示褒奖，同时也激励他们在更加努力地学习和工作为中尼友谊作出更大的贡献。梁慧丽与哈桑共同为52名优秀获奖师生颁奖，哈伦娜校长代表校方接收了中国使馆捐赠的书籍、玩具、教学及体育用品。

梁慧丽还来到课堂上跟学生们亲切交谈，询问他们个人与学习情况，学生们热情地展示了他们对中国文化的了解，高年级的学生还用发音纯正的中文跟梁慧丽打招呼。

梁慧丽与哈桑主任共同为获奖学生颁奖。中国驻尼日利亚大使馆供图

梁慧丽表示，教育是一个国家发展的基础，中尼教育交流与合作是中尼关系的重要组成部分。教育的根本目标是育人，年轻人正如早上八、九点钟的太阳，是国家希望，只有年轻人强大，国家才能强大。她鼓励今天获奖的孩子们努力学习，早日成为建设美丽尼日利亚的栋梁之材。梁慧丽还鼓励尼日利亚的年轻人通过学习中文去感受中国文化的魅力。

学生们穿着尼日利亚各民族传统服装载歌载舞表达对中国的感激之情。中国驻尼日利亚大使馆供图

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