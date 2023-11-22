新华社北京11月22日电 综合新华社驻耶路撒冷、加沙、多哈记者报道：以色列政府22日凌晨宣布，批准一项与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）交换被扣押人员协议。根据协议，哈马斯将释放至少50名妇女和儿童，以换取以军在加沙地带停火4天。哈马斯当天凌晨发表声明，证实了这一消息。

以色列政府在声明中说，根据协议，以方允许向加沙地带提供更多燃料以及人道主义援助。以方同意释放被其关押的巴勒斯坦妇女和未成年人，但并未透露具体数字。

根据以方声明，50名妇女和儿童将在4天内获释，在此期间“战斗将平静下来”。声明同时表示，以方将继续开展军事行动，力争使所有被扣押人员获释、彻底消灭哈马斯，并确保加沙地带“不再对以色列构成任何威胁”。

哈马斯当天凌晨也发表声明说，根据上述协议，以军将暂停在加沙地带“所有地区”的“一切军事行动”，并允许数百辆装载人道主义救援物资的车辆进入加沙地带“所有地区”。

声明说，哈马斯将释放50名妇女和未成年人，以换取以方释放150名巴勒斯坦妇女和未成年人；停火期间，以军承诺不会在加沙地带逮捕或攻击任何人，并确保加沙城南北走向的主干道萨拉丁路畅通。

参与斡旋的卡塔尔外交部22日宣布，为期四天的停火协议可能延长，协议生效日期将于24小时内公布。

以色列政府关于批准上述协议的会议自21日晚持续到22日凌晨，以国防军、国家安全总局（辛贝特）、情报和特勤局（摩萨德）都支持协议。参与组阁的各政党中，仅极右翼政党犹太力量党反对该协议。

另据以色列媒体报道，上述协议自23日起生效。哈马斯在谈判中表示，不会释放其扣押的任何以军士兵。

以政府新闻办公室21日晚发表声明说，总理内塔尼亚胡强调，有关此次停火意味着以方停止战争的说法是“无稽之谈”，“以色列正处于战争中，这场战争将持续下去，直到以方实现所有目标”。他同时表示，协议内容包括红十字国际委员会需与在加沙地带被扣押人员接触，并向他们提供药品。（参与记者：王卓伦、吕迎旭、柳伟建、汪强）

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