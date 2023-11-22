人民网曼谷11月22日电 （记者刘慧）11月20日，在长春已是白雪皑皑，长春冰雪旅游推介团来到地处热带的马来西亚，成功举办长春旅游（吉隆坡）推介会，展示了长春优渥的冰雪资源、震撼的冰雪产品、完善的冰雪服务。吉隆坡中国文化中心主任张杰鑫，马中民俗文旅总商会、马来西亚华人旅游业公会负责人，中国国际航空、南方航空、深圳航空等航空公司吉隆坡办事处负责人，亚州寰宇旅游、航通假期、苹果旅游、环游假期等50余家马来西亚当地旅游企业代表共百余人参会。

长春冰雪旅游资源丰富、特色鲜明，已成为极具发展潜力的冰雪旅游目的地城市。长春市文化广播电视和旅游局局长曲笑向与会嘉宾详细介绍了以长春冰雪新天地为核心的新雪季产品，描绘了长春独特的汽车、电影元素，以及浓郁的关东风情、特色美食文化等，生动阐释长春“冰雪文化之都”的品牌形象。

长春市旅游协会、吉林省环球国际旅行社相关负责人为当地文旅企业代表介绍了新雪季长春各大冰雪主题乐园、滑雪场以及冰雪赛事、节庆活动、精品线路等，长春莲花山生态旅游度假区、天定山旅游度假小镇相关负责人对长春冰雪新天地等莲花山冰雪旅游产品进行了推介，展示了天定山“一站式”冰雪旅游目的地的优势。

推介会气氛热烈，各行会、旅行商代表纷纷表示，长春冰雪产品吸引力十足，市场前景广阔，将进一步整合资源，积极组织客源赴长体验冰雪。马中民俗文旅总商会会长廖利女在致辞中称，长春冰雪将成为马来西亚游客的“新选”，对到长春品尝“冰雪盛宴”充满期望。

在马来西亚期间，推介团一行还先后拜会了马来西亚入境旅游协会、马中民俗文旅总商会等单位，就长春冰雪旅游客源地市场开发、马来西亚重点旅游企业长春踏线考察等事宜达成初步意向，特别是将以明年中马建交50周年为契机，认真谋划设计文旅交流合作活动，为双方旅游业发展注入新的活力。

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