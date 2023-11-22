新华社联合国11月21日电（记者 王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽21日呼吁俄乌冲突当事方积极回应国际社会和平呼声，为尽快恢复和谈逐步创造和积累条件。

耿爽在安理会审议乌克兰人道问题时表示，安理会本月已多次审议乌克兰问题，中方的立场是一贯和明确的。中方始终站在公平正义一边，站在和平一边，站在对话一边，致力于劝和促谈，实现停火止战。

耿爽表示，乌克兰危机延宕，导致冲突地区许多大型基础设施遭受不同程度损毁，物资供应严重匮乏，水电暖等基本公共服务难以保障，人道局势令人担忧。冲突当事方必须严格遵守国际人道法，避免袭击平民和民用基础设施。国际社会和人道机构应在人道、中立、公正、独立原则基础上，加大对受危机影响民众的人道援助力度，加快推进民用基础设施修复工作，向受危机影响的民众提供过冬物资和取暖设备，确保流离失所者的基本生计。

耿爽说，乌克兰危机长期化、复杂化不符合任何一方利益，受到外溢影响冲击最大的是发展中国家。在国际法之外施加单边制裁和长臂管辖措施，只会扰乱全球产业链供应链安全稳定，拖累2030年可持续发展议程实现。中方呼吁国际社会付出更大努力，尤其是有重要影响的国家发挥积极作用，避免危机外溢影响持续扩散，为实现和平营造有利环境，推动局势早日回到政治解决的正确轨道。

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