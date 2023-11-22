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国际观察丨中东格局面临复杂变化——巴以冲突外溢效应系列观察之一

2023年11月22日13:34 | 来源：新华网
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新华社北京11月22日电（国际观察）中东格局面临复杂变化——巴以冲突外溢效应系列观察之一

新华社记者李良勇

“在经过一段长时间的相对平静后，中东古老的冲突重新爆发，并将整个地区推向更广泛暴力的边缘。”英国《经济学人》周刊网站日前刊登一篇题为《中东将出现新的力量平衡》的文章，这样描述最新一轮巴以冲突给这个地区带来的冲击。

此轮冲突已持续一个多月，其规模、伤亡人数、外溢影响等都超过以往。分析人士认为，在各方力量博弈之下，中东地区格局面临复杂变化，其未来走向在很大程度上将取决于冲突的结局。

共同要求停火止战

瑞典乌普萨拉大学教授阿肖克·斯瓦因在阿联酋《海湾新闻报》网站发表文章指出，以色列或将赢得加沙的战斗，但可能会输掉战争。“特拉维夫称，在彻底消灭巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）之前，它不会停止军事行动。这一目标听起来很宏大，但几乎不可能实现。”世界各地支持巴勒斯坦的大规模游行示威表明，巴方在更大程度上赢得了与以色列的舆论战。

从中东地区来看，以色列当前处境孤立。随着以军在加沙地带的军事行动造成越来越严重的人员伤亡，阿拉伯国家和伊朗、土耳其等地区大国逐渐统一立场，一致谴责以色列的战争行为，敦促立即停火。

在阿拉伯国家层面，沙特暂停此前由美国推动的沙以关系正常化谈判；阿联酋表示不会把与以色列的经贸关系与政治关系混为一谈；约旦和巴林召回驻以大使；阿尔及利亚更是主张断绝与以色列的一切外交关系。埃及、卡塔尔等国则展开斡旋，寻求实现停火。

伊斯兰国家中，伊朗、土耳其均对以色列展现出强硬立场，多次强烈谴责以色列的“战争罪行”。在沙特主办的阿拉伯－伊斯兰国家领导人联合特别峰会上，阿拉伯国家和伊斯兰国家共同发出立即停火止战的强烈声音。

土耳其马尔马拉大学学者巴勒什·多斯特表示，这次峰会获得广泛支持，不仅伊朗、土耳其和埃及等地区大国领导人出席会议，与会各方还统一了立场。在阿拉伯国家和伊斯兰国家中，这种统一立场在过去是比较罕见的。埃及中东战略研究与国家安全论坛研究员阿卜杜勒－穆赫迪·穆塔韦也认为，阿拉伯国家和伊斯兰国家在此轮巴以冲突问题上罕见地统一了立场，“这一点非常重要，表明它们已经认识到，立场分歧损害着每个国家，只是程度不同而已”。

各方考量仍有差异

分析人士指出，此轮巴以冲突使得中东地区格局更加复杂化。冲突爆发前，中东地区在与以色列关系问题上主要分为三个阵营：一贯与以色列对立的伊朗及其盟友，包括叙利亚、伊拉克、黎巴嫩、也门等；与以色列建交或寻求关系正常化的国家，包括已与以色列建交的埃及、约旦、阿联酋、巴林、摩洛哥等，以及在美国推动下寻求与以色列关系正常化的沙特；其他对以色列持观望态度的阿拉伯国家。土耳其与以色列的关系则是起伏不定。

作为以色列的邻国，埃及和约旦受到冲突外溢影响，两国均不希望战事扩大，同时明确拒绝接收来自加沙地带的巴勒斯坦难民。沙特表示，将尽一切努力寻求在地区和国际层面阻止加沙局势升级，但到目前为止尚未对以色列采取实质性施压举措。华盛顿海湾阿拉伯国家研究所高级常驻学者克丽斯廷·迪万认为，沙特坚持“中间立场”，既未继续推进与以色列关系正常化，也未回应对以色列采取强硬措施的呼声，同时与伊朗进行了密切磋商，表现出务实态度。

土耳其一直谋求在中东地区发挥更大作用。它在此轮冲突爆发后力挺巴方，希望进一步拉近与阿拉伯国家和其他伊斯兰国家的关系，扩大自身国际影响力。

相比上述国家，伊朗的强硬姿态在国际上更受关注。今年年初，伊朗先与沙特复交，随后与其他海湾国家、苏丹等也迅速缓和了关系。伊朗分析人士指出，此轮巴以冲突让伊朗进一步拉近了与阿拉伯国家的关系，莱希受邀参加沙特主办的阿拉伯－伊斯兰国家领导人联合特别峰会、成为十多年来首次访问沙特的伊朗总统，便是一个例证。

格局演变前景难料

此轮冲突还在进行中，结局如何尚难断言，但其走向预计会对未来中东格局演变产生影响。

首先，冲突带来的一个重要变化是，巴以问题再次成为中东政治舞台的中心议题，“两国方案”也再次引起国际社会重视。

巴勒斯坦政治分析人士萨米尔·阿纳卜塔维说，此轮冲突“使巴勒斯坦问题回到全球议程的重要位置，再次成为世界关注的焦点”。以色列特拉维夫－雅法学院教授、以色列政治学协会前主席阿萨夫·梅达尼表示，冲突结束后，巴以问题必须实现政治解决，而“两国方案”无疑是最好的办法。

不过，上海外国语大学中东研究所教授刘中民指出，在此轮冲突过后，落实“两国方案”面临至少五重挑战：其一，此轮冲突令巴以矛盾更加激烈，这使得重回谈判桌谋求政治解决的过程会更加复杂；其二，在一些国家干扰下，联合国集体安全机制弱化，致使政治解决巴以问题达成共识的难度增加；其三，美国近年来严重背离“两国方案”，给解决巴以问题留下许多“负资产”；其四，阿拉伯国家和地区其他力量仍有各自不同考量，形成合力有难度；其五，巴勒斯坦内部仍不统一，巴当局、哈马斯和以色列三方关系越发复杂。

冲突带来的另一个变化是，以色列与地区一些国家矛盾加剧，处境越发孤立。

据《以色列时报》报道，以总理内塔尼亚胡日前宣称，将不顾国际社会压力，继续进行旨在消灭哈马斯的军事行动，并誓言“在必要时坚决对抗世界”。一些美国和阿拉伯国家官员认为，以色列忽视美国在伊拉克战争和阿富汗战争中的教训，可能会陷入长期暴力冲突的泥沼。“如果没有明确的退出战略，军事占领就会变得旷日持久、代价高昂、在政治上难以为继。在没有明确退出战略的情况下，军事占领持续的时间越长，以色列就越有可能面临被占领地区的巴勒斯坦人及国际社会的抵制。”斯瓦因指出。

但也有分析认为，除伊朗与以色列之间的矛盾会持续外，其他各方与以色列的紧张关系不会是持久性的，阿拉伯国家与以色列关系正常化的趋势不会就此结束。

第三，地区国家战略自主性将进一步增强。此轮冲突让地区国家进一步看到美国对以色列的偏袒，进一步认清美国的双标和虚伪，从而更加坚定地走独立自主道路。整个地区走向对话与和解的大势不会有根本改变。

刘中民认为，沙特与伊朗的和解不会因此轮巴以冲突而倒退，双方目前表现出来的是合作而非对抗的姿态。沙特主办阿拉伯－伊斯兰国家领导人联合特别峰会，某种程度上也是阿拉伯国家、伊朗和土耳其等力量近年来和解的“成果和延续”。

穆塔韦认为，中东地区格局未来或将发生重大变化，只是这种变化的具体形式现在尚不明晰。“我相信这些变化将在冲突结束后变得明朗……但一切都取决于战争如何结束。”（参与记者：姚兵、沈丹琳、张天朗、吕迎旭、柳伟建、王峰）

(责编：刘洁妍)

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