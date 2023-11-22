新华社芝加哥11月21日电（记者徐静）美国中国总商会芝加哥分会2023年年会日前在芝加哥举行。在“携手前行”的主题下，与会中美政商人士呼吁双方加强合作，实现互利共赢。

中国驻美国大使谢锋应邀出席年会晚宴并发表主旨演讲。他说，要迎难而上，落实旧金山会晤重要共识。美方应与中方相向而行，跟进落实两国元首达成的重要共识，将积极承诺转化为具体政策和实质行动。要坚持相互尊重、和平共处、合作共赢，让“旧金山愿景”照进现实，推动中美关系持续改善发展。

谢锋说，要遵守规则，推动中美经贸关系重回正轨。近期国际货币基金组织上调中国经济增长预期至5.4%，充分展现了国际社会对中国经济发展前景的信心。在美中资企业7000多家，仅总商会中资会员企业对美累计投资额就超过1370亿美元，直接创造就业岗位超过23万个。美国230多家企业共赴“进博之约”，连续6届展览面积最大。中国的发展是世界的福音，中美各自的成功是彼此的机遇。制裁不仅不能解决问题，还会制造更多新问题。要遵从两国人民的意愿，尊重市场经济规律和自由贸易规则，坚决抵制把经济问题泛安全化、泛政治化。

谢锋希望美方为中国企业投资兴业提供公平、公正、非歧视的环境，期待芝加哥分会继续为会员企业牵线搭桥、排忧解难，汇聚两国人民的力量，做大互利合作的蛋糕，为中美关系增添稳定性，为当今世界注入正能量。

芝加哥市市长布兰登·约翰逊在贺信中祝贺美国中国总商会芝加哥分会过去一年在给美国中西部地区带来中国投资、加强中国和芝加哥之间纽带等方面取得的成就。

芝加哥市政府统计数据显示，中国是芝加哥最大的贸易对象国，2022年贸易额高达1020亿美元，10年增长了162%。

美国中国总商会芝加哥分会会长倪频在欢迎讲话中说，尽管芝加哥正在进入冬季，中美关系却开始呈现早春迹象。他认为中美两国实现和平共处、共同发展的唯一方式是“积极接触以及进行公开、诚实对话”。

美国政商人士、专家学者等和中资机构、企业代表等近700人参加本次年会。谢锋应主办方邀请，为美国前驻华大使马克斯·博卡斯颁发“美中友好使者奖”，肯定其长期致力于推动中美关系发展、增进两国相互理解和友好合作。

美国中国总商会芝加哥分会是代表美中西部地区9个州中资企业的非营利性组织。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)