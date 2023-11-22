人民网华盛顿11月21日电 （记者李志伟）11月20日，中国驻美国大使谢锋应邀出席美国中国总商会芝加哥分会年会晚宴并发表主旨演讲，向美国各界宣介中美元首旧金山会晤重大意义和重要成果，推动美方同中方相向而行，落实好旧金山会晤重要共识，从旧金山再出发。

谢锋说，习近平主席与拜登总统旧金山会晤举世瞩目、成果丰硕、意义重大，既是今年中美关系的高光时刻，更是中美关系史上的里程碑，也是国际关系中的大事件。几天来，我亲眼见证了两国元首在关键历史当口为中美关系把舵定向，亲身感受到两国人民对交流合作的热切期待，也更真切体会到中美存在广泛共同利益，中美友好拥有深厚民意基础。

谢锋说，习近平主席此访搭建中美关系的“四梁八柱”，开辟面向未来的“旧金山愿景”，达成多领域多方面重要成果，续写新时代中美人民友好故事。两国元首就战略性、全局性、方向性问题坦诚、全面、深入交换意见，长谈达4个小时。习近平主席指出，中美不打交道是不行的，想改变对方是不切实际的，冲突对抗的后果是谁都不能承受的。相互尊重、和平共处、合作共赢，应该是中美共同努力的方向。

谢锋说，通往旧金山殊为不易，但旧金山不是终点站。习近平主席提出“五个共同”，即中美要共同树立正确认知，共同有效管控分歧，共同推进互利合作，共同承担大国责任，共同促进人文交流，浇筑起五根支柱，为中美关系健康、稳定、可持续发展规划了路线图。

谢锋强调，中美关系发展从来不是一帆风顺的，我们仍然面临不少困难挑战。双方要迎难而上，落实旧金山会晤重要共识；要遵守规则，推动中美经贸关系重回正轨；要激发活力，拉紧民间友好和地方交往纽带。要将积极承诺转化为具体政策和实质行动，让“旧金山愿景”照进现实，推动中美关系持续改善发展，防止走一步、退半步，更不能说一套、做一套。

本次年会以“携手前行”为主题，美国联邦议员、州长、市长、前政要、商界领袖、专家学者等各界人士和中资机构、企业代表等近700人参加。年会上，谢锋大使还应邀为美国前驻华大使博卡斯颁发“美中友好使者奖”。

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