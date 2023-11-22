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新一轮巴以冲突已致50名记者与媒体工作者身亡

2023年11月22日10:49 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月22日电 总部设在美国纽约的非营利机构“保护记者委员会”20日说，新一轮巴以冲突10月7日爆发以来，已造成至少50名记者与媒体工作者身亡。

　　10月14日，黎巴嫩南部希亚姆镇，黎巴嫩记者手持玫瑰为在以色列轰炸中死亡的摄影记者伊萨姆·阿卜杜拉送葬。新华社发（阿里·哈希绍摄）

　　依据保护记者委员会发布的数据，50名在巴以冲突中遇难的记者与媒体工作者中，45人为巴勒斯坦籍，4人为以色列籍，1人为黎巴嫩籍。另外，11名记者在冲突中受伤，3人失踪，18人被捕。单日死亡人数最多的是10月7日，当天6名记者与媒体工作者身亡。

　　保护记者委员会表示，该机构依靠自身渠道和新闻报道汇总记者与媒体工作者伤亡情况，不能确定上述记者与媒体工作者遇难时是否正从事新闻报道。

　　保护记者委员会在中东和北非地区的协调员谢里夫·曼苏尔说，记者作为平民，在危机期间从事重要工作，不能被冲突方视为袭击目标。

　　据联合国教育科学文化组织统计，2022年全年共86名记者与媒体工作者遇害。（陈立希）

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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