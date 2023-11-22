新华社北京11月22日电 美国警方说，俄亥俄州一家沃尔玛超市20日晚发生枪击事件，一名男性嫌疑人开枪打伤4人后饮弹自尽。

警方发言人斯科特·莫尔纳说，枪击发生在比弗克里克市一家沃尔玛超市，4名伤者已被送医治疗，伤情暂不清楚。

警方在社交媒体上说，事发超市已被清场。暂不清楚事发时超市内有多少人。警方正在调查枪手的作案动机。

目击者告诉当地媒体，枪手是一名身材高挑的年轻白人男子，身背美国陆军背包。

一名女子在社交媒体上流传的一段视频中说：“我正在为感恩节采购东西，一名手持突击步枪的男子从我身边走过，然后开始射击……我赶紧逃跑……他大概开了10枪……我能活下来真是幸运。”

沃尔玛公司稍后发表声明说，正在配合警方展开调查。

美国是世界上民间枪支保有量最多的国家，枪支数量比人口还多，涉枪暴力已成为美国社会生活“常态”。据美国“枪支暴力档案”网站统计数据，截至21日，美国今年已发生609起造成不包括枪手在内、至少4人伤亡的群体性枪击事件。（王宏彬）

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