新华社首尔11月22日电（记者陆睿 孙一然）韩国总理韩德洙22日在首尔主持召开临时国务会议，会议表决通过中止《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》部分效力的议案。

韩德洙当天在会议上表示，在韩国和朝鲜恢复信任之前，韩方将中止《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》的部分效力，这是为了韩国国家安全所作出的必要措施，也是依据韩国法律采取的措施。

韩德洙说，《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》部分效力中止后，韩方在韩朝军事分界线一带的对朝侦察、监视活动将立即恢复，韩国军队对朝威胁目标识别能力和应对态势将大幅加强。

2018年4月，时任韩国总统文在寅和朝鲜最高领导人金正恩在板门店会晤并发表《板门店宣言》，宣布双方将为实现朝鲜半岛无核化和停和机制转换而努力。同年9月，两人在平壤签署《9月平壤共同宣言》，就早日推动半岛无核化进程、加强南北交流与合作、努力把朝鲜半岛建成永久和平地带等达成一致。

《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》是《９月平壤共同宣言》的附属协议，于2018年9月由时任韩国国防部长官宋永武、朝鲜人民武力相努光铁签署。该协议旨在消除朝鲜半岛战争威胁，终结包括非武装地带区域在内的军事敌对关系，把朝鲜半岛建设成“永久的和平地带”。

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