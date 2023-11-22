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“建设优质旅游市场，推动入境旅游发展”中韩共同研讨会在首尔举行

2023年11月22日09:50 | 来源：人民网-国际频道
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人民网首尔11月22日电 （记者马菲）“建设优质旅游市场，推动入境旅游发展”中韩共同研讨会21日在首尔举行。此次研讨会由中国驻韩国大使馆和首尔市政府共同主办。中国驻韩国大使邢海明、首尔市长吴世勋出席活动并致辞。中韩两国旅游业界专家、学者以及两国新闻界资深人士60余人参加研讨会。

中国驻韩国大使邢海明（右）、首尔市长吴世勋出席“建设优质旅游市场，推动入境旅游发展”中韩共同研讨会并致辞。首尔市政府供图

中国驻韩国大使邢海明（右）、首尔市长吴世勋出席“建设优质旅游市场，推动入境旅游发展”中韩共同研讨会并致辞。首尔市政府供图

双方围绕中韩旅游合作、入境旅游的瓶颈与解决方案、提高旅游产品品质等话题进行讨论，并就营造良好氛围、倡导文明旅游、支持旅游推介、反对零负团费旅游、推动共同研究等方面提出五点倡议。

邢海明表示，旅游是增进人文交流、促进民心相通的重要手段。中韩两国政府都将促进入境旅游发展作为重要工作。新冠疫情前，中韩两国的人员往来一度超过每年一千万人次的记录，当时两国之间每周有千余次航班往返。中韩两国旅游资源丰富，加强双方在入境旅游方面的合作有益于增进彼此了解，进一步深化中韩民间友好感情。欢迎韩国民众多去中国旅游参观，亲身感受中国，欣赏秀美壮丽的自然风景、感悟悠久璀璨的中华文明，体验当代中国的发展变化，感知新时代中国的活力魅力。同时，中方也愿与韩方共同努力，为来华游客提供更优质的旅游服务，推动两国的入境旅游实现高质量发展。

吴世勋表示，中国一直以来都是韩国在旅游领域的重要伙伴。过去3年来，两国间的旅游合作虽然受到新冠疫情的影响，但自从今年8月，随着中方恢复本国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游，韩中旅游合作又迎来崭新局面。首尔市为提高旅游供给质量，成为高品质魅力旅游城市，正在全方位推进各项工作。首尔市将通过政府平台，竭尽全力提高旅游商品品质，积极推动韩中旅游合作和入境旅游的高质量发展。

中韩双方与会嘉宾高度评价研讨会取得的成果，并一致表示，愿以旅游为纽带，为推动两国民众深化了解与友谊，推动中韩关系进一步发展做出新的贡献。

(责编：王禹蘅、常红)

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