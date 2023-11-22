人民网斯德哥尔摩11月21日电（记者殷淼）11月21日，星源材质（欧洲）有限公司瑞典二期项目开工仪式在瑞典南曼兰省埃斯基尔斯蒂纳市举行，中国驻瑞典大使崔爱民应邀出席并致辞。崔爱民表示，星源材质（欧洲）有限公司瑞典二期项目为中瑞双方在新能源领域的投资合作增添了活力，期待项目成为中瑞新能源领域务实合作的新亮点。

据介绍，星源材质是全球锂电池隔膜行业领军企业。2021年，首次在埃斯基尔斯蒂纳进行投资。今年再次投资2亿欧元建设二期项目。

崔爱民在致辞时说，中瑞两国经贸往来历史悠久。双方建立了政府间经贸合作机制，签订了投资保护协定，为两国工商界合作创造了可预期的稳定的营商环境，双方经贸交流长期保持稳定。

他说：“瑞典目前是中国在欧盟的第三大投资目的地和第十大贸易伙伴，中国则是瑞典在亚洲最大的贸易伙伴，超过1万家瑞典企业开展对华贸易，500多家瑞典企业在华经营。2022年，中瑞双边贸易保持稳定，双向投资大幅增长，体现出两国经贸合作的韧性与活力。”

崔爱民说，今年以来，中国不断推出新的开放举措，吸引了诸多像微软、苹果、大众、西门子、阿斯利康等世界级的龙头企业布局中国市场。中国国际消费品博览会、广交会、服贸会、进博会和“一带一路”国际合作高峰论坛等各大开放平台更是吸引了100多个国家和地区的政府和工商界参与，共同开启高质量共建“一带一路”新阶段。

崔爱民表示，中国正在以自身的新发展为世界提供新机遇，中国大市场日益成为世界共享的大市场。希望在座企业家们多到中国走一走、看一看，与中国的同行共同挖掘商机、共谋发展、实现共赢。

崔爱民最后说，祝愿星源材质二期项目建设一切顺利，如期投产，期待项目成为中瑞新能源领域务实合作的新亮点。

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