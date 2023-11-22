人民网雅典11月21日电 （记者谢亚宏）当地时间11月20日，在古筝和布祖基琴——中希传统乐器合奏的悠扬乐声中，中希友好交流故事会在希腊雅典开启。作为广东文化欧洲（非洲）行的系列活动之一，中希友好交流故事会邀请来自中希两国的演讲者透过一个个跨越国界、文明的精彩故事，开启了一场属于两个文明古国之间的交流对话。

中国驻希腊大使肖军正在致辞中分享了不久前希腊总理米佐塔基斯访华期间到故宫参观时的一个小故事：当米佐塔基斯在故宫御花园内看到著名的"连理柏"，得知其含义后，把肖军正与希腊驻华大使拉到一起拍了一张合影，动情地表示“希腊和中国都是文明古国，相距遥远心却一直在一起，就像两棵缠绕在一起的古柏一样，没有什么力量能把我们分开”。肖军正强调，中希友好不仅是两国的合作，更是两大文明的对话。民间友好和人文交流为中希关系发展发挥着桥梁和纽带作用，铸牢了社会和民意基础。我们身处一个出故事的好年头，让我们一起来见证、参与、讲述。

中国驻希腊大使肖军正致辞。人民网记者 谢亚宏摄

“中希交流历久弥新”“广州雅典越走越亲”“2025年，广州欢迎您！”广州市政府副秘书长朱小燚致辞中用三句话表达了他对中希两国、广州雅典两座城市交往交流的期待。“中国和希腊，同为历史悠久、文化灿烂的文明古国，交往源远流长，文明交相辉映。”朱小燚以广州和雅典为例分享道，广州拥有中国2000多年来唯一从未关闭过的对外通商口岸，始终是希腊等国家和地区的贸易往来通商口岸、连接桥梁。广州和雅典的民间交流更是伴随着国之交往同步升温。

故事会上，一个视频讲述了两位来自南沙港的桥吊司机与希腊比雷埃夫斯港的故事，“他们与希腊的朋友们‘以技会友’，打开了两个港口、两个城市之间的链接。”广州市南沙区委常委、宣传部长孙勇说。作为“千年商都”广州的唯一出海口，南沙与千里之外的希腊民众产生了链接。孙勇介绍，包括马士基航运（MSK）、地中海航运（MSC）、中远集运等在内的大型国际海运公司均在广州南沙港开辟直航比雷埃夫斯港的集装箱班轮航线。

广州酒家集团总经理、《大粤菜》创作人、广东烹饪协会会长赵利平，讲述两国相似相通、互赏互鉴的饮食文化：希腊人的咖啡慢生活，与广州人“得闲饮茶”的生活习俗不谋而合；广州面朝中国南海，雅典毗邻爱琴海，对烹饪海鲜都颇有心得；两国都有米饭、酿菜和腌制食品，并且都重视宴饮。他感受到，海洋文明的深远影响造就了希腊开放包容的饮食文化，与粤菜海纳百川、融会贯通的特点也极为相像。

“我对中国人和中国的熟悉和热爱始于孩童时期。”前雅典市副市长、希中经济合作商会荣誉主席福迪斯·普洛瓦塔斯回忆道，他家和邻居家最喜欢的歌曲之一，就是一首唱诵1927年广州起义的歌。1978年至2019年间，他担任雅典市议员、市议会主席和副市长20年，同时担任希中经济合作商会创会会长和现任名誉会长约15年。2011年，作为雅典副市长与大型政商代表团一起访问了广州。“除了辉煌的历史之外，这座城市还有无与伦比的美丽，最重要的是它还有热爱它并为其进步和发展而努力的优秀人民。”从参与希中合作小组并担任主席，到推动该组织演变为希中经济合作商会，如今，希中经济合作商会拥有约250名会员，涵盖希腊和中国的企业家和民众。

欧洲妇女会主席、希腊-中国商会主席布莱达·阿芙罗狄特以“希腊巾帼的中国缘”分享了她的故事。上世纪90年代初亲身到广州，阿芙罗狄特发现两个民族并没有想象中那么的不同。例如，她在很多中国建筑上看见的回字形云纹图案，与“希腊钥匙”图案轮廓异曲同工。作为希腊-中国商会主席，阿芙罗狄特三十年来始终为发展中希双边贸易、搭建中希企业之间的桥梁持续努力。“中国是世界上最大的市场之一，拥有广阔的发展空间。我鼓励希腊企业抓住这一机遇，深入了解中国市场的需求和机遇，寻找合作伙伴，共同推动双方经济的繁荣。”

中希艺术家用古筝和布祖基琴演奏希腊著名歌曲《比雷埃夫斯的孩子》。人民网记者 谢亚宏摄

其他旅希留学生、画家、华商等也分享了自己在希腊工作学习的经历，表达了对这片土地深厚的感情。与会嘉宾纷纷表示，这次活动加深了对彼此国家和人民的了解，未来希望相同主题的活动继续展开，为中希文明交流互鉴、两国增进合作添砖加瓦。

(责编：王禹蘅、常红)