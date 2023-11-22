新华社北京11月21日电（记者潘洁）在乌拉圭总统拉卡列访华期间，中国-乌拉圭贸易合作研讨会11月21日在北京拉开帷幕。两国工商界代表260余人共聚一堂，开展交流对接、畅谈合作机遇、共话美好前景。

今年是中国与乌拉圭建交35周年。中国贸促会会长任鸿斌说，在双方共同努力下，中乌双边经贸合作快速发展、亮点纷呈，乌拉圭的牛肉、红酒、乳制品等优质产品走进了中国寻常百姓家，中国的汽车、家电、日用品等产品也极大丰富了乌拉圭人民的生活。2022年两国贸易额达到74.4亿美元，是建交时的60倍。

乌拉圭是首个与中国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录的南方共同市场国家。“站在新的历史起点，中乌经贸合作前景广阔、未来可期。”任鸿斌说，希望双方搭建更多合作平台，深挖货物贸易潜力，释放服务贸易合作新动能，加强在数字经济、信息科技、文化旅游等领域的交流对接，推动中乌贸易提质增效。

中国-乌拉圭贸易合作研讨会11月21日在北京举行。新华社记者 潘洁 摄

乌拉圭总统拉卡列在研讨会上表示，很高兴首次对中国进行国事访问。此次访华他带来了一个大型的乌拉圭企业家代表团，期待双方达成更多面向长远的协议，进一步加强各领域务实合作，为双边关系长远发展作出更大贡献。

“开放型经济”“稳定的宏观经济政策”“完善的数字基础设施”“蓬勃发展的农业综合性企业”“便利的物流条件”……乌拉圭外交部长奥马尔·帕加尼尼在研讨会上介绍了乌拉圭吸引外国企业投资的诸多优势。他说，乌拉圭正进入能源转型的第二阶段，下一步的重点是交通和工业领域的降碳，希望进一步加大与中国在电动汽车、绿色氢能等方面的合作。

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