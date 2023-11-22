人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

西班牙新一届联合政府宣誓就职

2023年11月22日08:25 | 来源：新华网
小字号

新华社马德里11月21日电（记者胡加齐 谢宇智）西班牙首相桑切斯领导的新一届左翼联合政府21日在首都马德里宣誓就职。

本届政府由工人社会党和苏马尔党两大左翼党派联合组成。在西班牙国王费利佩六世的见证下，新一届政府22名大臣宣誓就职。本届政府新设住房和城市议程部、数字化转型部、青年和儿童部，内阁成员以女性居多，其中4名副首相均为女性。

桑切斯20日宣布内阁成员名单时表示，本届政府的设置和调整考虑到上届政府经济政策的延续性，致力于发展经济，增加就业，重点发展新能源、生态转型、数字化转型等领域，优先实施住房、医疗、男女平等、养老金等社会保障政策，加强对话与和解，维护国家领土主权的完整。

在今年7月举行的西班牙议会选举中，桑切斯领导的工人社会党赢得议会350个议席中的121席，仅次于费霍领导的人民党的137席，成为议会第二大党。费霍被费利佩六世提名为首相候选人，但在9月的两轮议会投票中败北，无法出任首相。桑切斯随后被费利佩六世提名为新的首相候选人，并于11月16日获得议会投票通过，成功连任首相。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部