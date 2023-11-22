新华社马德里11月21日电（记者胡加齐 谢宇智）西班牙首相桑切斯领导的新一届左翼联合政府21日在首都马德里宣誓就职。

本届政府由工人社会党和苏马尔党两大左翼党派联合组成。在西班牙国王费利佩六世的见证下，新一届政府22名大臣宣誓就职。本届政府新设住房和城市议程部、数字化转型部、青年和儿童部，内阁成员以女性居多，其中4名副首相均为女性。

桑切斯20日宣布内阁成员名单时表示，本届政府的设置和调整考虑到上届政府经济政策的延续性，致力于发展经济，增加就业，重点发展新能源、生态转型、数字化转型等领域，优先实施住房、医疗、男女平等、养老金等社会保障政策，加强对话与和解，维护国家领土主权的完整。

在今年7月举行的西班牙议会选举中，桑切斯领导的工人社会党赢得议会350个议席中的121席，仅次于费霍领导的人民党的137席，成为议会第二大党。费霍被费利佩六世提名为首相候选人，但在9月的两轮议会投票中败北，无法出任首相。桑切斯随后被费利佩六世提名为新的首相候选人，并于11月16日获得议会投票通过，成功连任首相。

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