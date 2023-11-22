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俄外长同阿拉伯、伊斯兰国家外长联合代表团举行会晤

2023年11月22日08:23 | 来源：新华网
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新华社莫斯科11月21日电（记者江宥林）俄罗斯外长拉夫罗夫21日同到访的阿拉伯、伊斯兰国家外长联合代表团举行会晤，双方呼吁就加沙地带局势尽快建立稳定机制，以实现停火、确保平民受到保护。

俄罗斯外交部网站21日发布消息说，拉夫罗夫当天在莫斯科同沙特外交大臣费萨尔、埃及外长舒克里、印度尼西亚外长蕾特诺、约旦副首相兼外交大臣萨法迪、巴勒斯坦外长马立基、伊斯兰合作组织秘书长塔哈组成的阿拉伯、伊斯兰国家外长联合代表团举行会晤，就加沙地带局势详细交换意见。

与会各方表示，坚决谴责一切形式的恐怖主义，采用集体惩罚和对民用设施滥用武力的做法是不可接受的。

与会各方一致主张尽快建立稳定机制，以实现停火、确保平民受到保护、遵守国际人道主义法准则、开放人道主义走廊、释放被扣押人员等。

与会各方强调，必须采取有力的协调措施，在巴以之间建立持久和平。国际社会须努力为冲突方进行谈判创造条件，并最终建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、与以色列和平共存的独立的巴勒斯坦国。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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