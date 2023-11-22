古琴悠扬，笔墨飘香。近日，来自8个国家的首届国际传播“丝路奖”获奖代表与广州画家一道绘制“丝路花语”长轴画卷，共同见证“一带一路”合作从“大写意”进入“工笔画”阶段，表达对共建“一带一路”倡议的美好祝福。宣纸上的广州市花木棉花栩栩如生、鲜艳似火，象征共建“一带一路”事业蒸蒸日上。

“具有中国韵味的旋律飘荡在整个大厅，感觉十分惊艳。”波黑“一带一路”促进与发展中心主任、波黑—中国友好协会主席法鲁克·博里奇听完岭南古琴曲后，一边请琴师介绍音乐背景和古琴历史，一边感叹，“随着一朵朵木棉花跃然纸上，火热的‘一带一路’文化交流正在进行。通过这次活动，我坚信‘一带一路’共建国家间的媒体交流合作将愈加紧密，也将对推动共建国家间文化交流互鉴起到深远影响。”

吉尔吉斯斯坦卡巴尔国家通讯社国际部主任努尔詹·卡斯马利耶娃用毛笔写下“中国”二字，并骄傲地和自己的作品合影。“我一直对中国文化感兴趣，学习中国书法是我的一个爱好。”她说。

10月20日至27日，首届国际传播“丝路奖”获奖代表与中方记者在结束北京的活动后，行进四川、广东2省5市，深入探访、实地调研，了解真实、立体、客观的中国。此次调研行中，8位获奖代表深入中国不同地区，对“建设开放包容、互联互通、共同发展的世界”有了更加深入的理解。

“一带一路”，让世界更“开放包容”

来自肯尼亚的获奖者罗杰斯·萨巴纳刚抵达广州长隆野生动物园，就看到了非洲舞者的欢迎仪式，当家乡歌曲响起，他十分感动：“广州以友好和包容闻名于世，共建‘一带一路’倡议为国家间文化交流提供了宝贵的机遇。”

古巴拉丁美洲通讯社前驻华首席记者尤莱迪·马丁内斯则在参观四川广汉三星堆遗址时，对古蜀文明产生了浓厚兴趣。“这些文物如此精美，见证了中华文明的丰富多彩。”在她看来，增进文化交流将有利于建设一个更加开放包容的世界。

珠江两岸流光溢彩，获奖代表乘船夜游，感受穗城发展活力；传承文脉的绣川书院，大家不时交流，共话青白江的发展变迁；“美美与共”的安乐泉旁，一曲高山流水，展现中华传统文化的独特魅力……这些传统与现代交织、充满人文气息的城市，无不让获奖代表在采访中感知到一个开放包容的中国。

“一带一路”，关键在于“互联互通”

“通过互联互通，共建国家间的商贸往来更加便利。”中央广播电视总台CGTN法语部副主任俞江说。

“一带一路”的发展合作在中欧班列上体现得十分明显。塞尔维亚佩卡特周刊记者布兰科·祖约维奇来到成都国际铁路港展厅的第一件事，就是在中欧班列路线图上找到自己国家的站点。“我很喜欢看地图，从中可以渐渐勾勒出‘一带一路’的发展脉络。”祖约维奇说，“在中国朋友的帮助下，塞尔维亚目前正在建设匈塞铁路。这是共建‘一带一路’倡议与欧洲发展战略对接的重大项目。”

在广州港南沙港区，布兰科·祖约维奇感受到穿越千年的海上丝绸之路的繁荣。“作为联通世界的港口之一，南沙港的发展体现出全球贸易的繁荣。”

努尔詹·卡斯马利耶娃的获奖作品是《中国为旅客和货物运输创造一切交通条件》。此次调研期间，她对此有了更加深入的认识：“铁路货运量和国际航线的增加表明‘一带一路’一直在延伸。”当了解到宜宾三江汇海科技集团计划启动连接共建国家的供应链后，她表示：“在全球化时代，我们需要更多更广的互联互通来造福各国人民。”

“一带一路”，串连世界“共同发展”

“看到这么多的区域特色产品真的很有趣！”法鲁克·博里奇在调研京东·西南数字化产融协同平台时感叹道，“我真诚地希望建立更多的合作关系，进而促进波黑的发展。”

位于广州市南沙区的广汽科技馆展示了智能网联新能源汽车的发展技术。《巴基斯坦观察家报》社长高哈尔·扎希德·马利克对此连连称赞：“中国的科技发展很快，我们很期待能借鉴更多中国的经验。我认为，共建‘一带一路’倡议将世界人民连接了起来。”

来自乌干达的新愿景媒体集团多媒体制片人穆巴拉克·穆加博对共建“一带一路”倡议给予了高度评价。他表示，共建“一带一路”倡议极大地改善了乌干达的基础设施建设，期待未来双方可以进行更多合作。

（本报记者李舫、史鹏飞、陈振凯、杨烁壁、董星辰、梁晓健，环球时报记者张玉滢，环球人物记者冯璐）

《 人民日报 》（ 2023年11月22日 13 版）

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