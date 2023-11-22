新华社北京11月21日电 11月21日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在京同乌兹别克斯坦外长赛义多夫举行首次中乌外长战略对话。双方就落实两国元首重要共识，加强发展战略对接进行了全面深入沟通，达成广泛共识，并共同宣布建立两国外长战略对话机制。

王毅表示，中乌是命运与共的友好近邻。无论国际风云如何变幻，中乌关系始终健康稳定发展，保持旺盛生机活力。中方愿同乌方一道，用好中乌外长战略对话这一新平台，推进全方位互利合作，加快构建中乌命运共同体。王毅就此提出四点建议：一是凝聚团结互信的信念。二是打造共同发展的引擎。三是深耕世代友好的民意。四是构筑和平稳定的堡垒。

赛义多夫表示，乌方珍视两国元首牢固互信和乌中睦邻友好，支持习近平主席提出的系列全球倡议，将继续恪守一个中国原则，坚定相互支持，深化战略互信。乌中合作互利共赢，对乌加快实现多元化发展至关重要。乌方完全赞同中方建议，期待全面深化两国全方位合作，推动乌中全面战略伙伴关系迈上新水平。

双方表示将进一步加强在联合国、上海合作组织等多边框架内的协作，推进中国－中亚机制建设，维护地区和平发展和安全稳定。

双方还就巴以冲突等交换了意见。

(责编：卫嘉、白宇)