人民网 谢莹

2024年是中法建交60周年。在中国传统文化里，六十年为一甲子，是一个轮回的结束，也代表着新生。

近日，第五届中法文化论坛在江苏省苏州市成功举办。本届中法文化论坛以“中法友谊新时代，文化交流新起点”为主题，旨在落实中法两国元首共识，增进两国文明交流互鉴的认知，为两国文化艺术界人士交流与对话搭建民间平台。论坛期间，人民网邀请法国前总理、法国展望与创新基金会主席让-皮埃尔·拉法兰，在中法两国即将迎来建交60周年之际，对新时代背景下的中法关系作出展望。

法国前总理、法国展望与创新基金会主席让-皮埃尔·拉法兰接受人民网的采访。国际在线供图

“你好”“谢谢”“我的中文马马虎虎”，这是一位法国老人幽默风趣的开场白，他是中国人民的老朋友拉法兰。中法建交即将迎来60周年，拉法兰与中国的故事已有50余载。拉法兰真切地说：“我关注到中国这些年发生了巨大的蜕变，这一切都有目共睹。” 但由于中法两国相距遥远、文明迥异、语言也大不相同，很多欧洲人都不太了解中国，同时了解欧洲的中国人也有限。因此拉法兰认为，中法间要坚持对话，从而认识并理解彼此的生活方式、价值观和社会体系。

回顾今年4月中法两国元首在北京举行会谈，拉法兰认为，此次会谈使中法两国之间建立了良好、稳定和丰富的沟通，法方对此表示高度赞赏。中法两国可能会存在分歧点和共识点，但拉法兰认为这种形式的对话对中法关系来说极为重要。“我们对不同的议题确实可能存在分歧，但我们需要了解对方的过去并给予尊重，检阅我们的价值观，以便我们双方能最大限度地了解对方，从而了解分歧的根源。”

“年轻人是新时代两国关系的未来，他们将创造明天的世界。”拉法兰在接受人民网的采访时多次提到中法两国的青年，并对他们寄予厚望。他坦言道：中国拥有14亿人口，其经济表现和实力将在世界上发挥重要作用。因此，法国年轻人需要了解中国，然后了解中国文化，从而了解中国的抱负和观点。拉法兰认为当今中法两国关系的前景是可建设性的，但同时需要付出更多的努力，更好地相互了解。在拉法兰看来，中法合作的首要任务就是让两国的年轻人可以尽可能多的交流，培养更多会说中文的法国年轻人和会说法语的中国年轻人的也会起到补充作用。

法国前总理、法国展望与创新基金会主席让-皮埃尔·拉法兰接受人民网的采访。人民网 谢莹摄

“即使我们不懂彼此的语言，但我们会看眼睛，我们能懂眼神，我们能理解紧握的双手。即使不靠语言，一个法国人也能和一个中国人顺畅地交流，因为我们都是感性的民族。”拉法兰呼吁，应该把注意力重新回归到人们的感受力上，让彼此相互理解。他表示，在法国历史上有很多伟大的作家，如维克多·雨果、孟德斯鸠、伏尔泰，他们都很想了解中国，都对中国充满好奇心。拉法兰把中法文化论坛当作一株知识的植物，需要定期给它浇水，从而加强两国人民之间相互了解的欲望。

拉法兰肯定中法文化论坛在两国友好关系中扮演重要角色。中法文化论坛是欧美同学会（中国留学人员联谊会）和法国展望与创新基金会共同创办，致力于中法两国文化交流和民心相通的民间外交平台。他认为，中法文化论坛为艺术家、电影制作人、音乐家、戏剧演员、画家等所有艺术群体提供一个交流的平台。两国的艺术家们得以在了解彼此文化后交融发展。拉法兰还呼吁中法两国文化方面加强合作。以刚拍摄完的法国著名导演让·雅克·阿诺的电影《燃烧的巴黎圣母院》为例，该电影获得了中国电影金鸡奖。参与该部作品的中国团队一直处于多元文化中，直面欧洲文化。拉法兰认为《燃烧的巴黎圣母院》这部电影告诉我们可以通过文化跨越许多障碍。

2024年是超乎寻常的一年，拉法兰表示法方正在为此筹备。明年不仅是中法建交60周年，同时也是中法文化旅游年。第六届中法文化论坛将在法国多维尔市举办，法国还将举办夏季奥运会迎接各国运动员到来。2024年对于中法两国关系来讲是一个非常积极和可建设性的信号。

中法建交即将步入甲子之年，中法友谊将进入新时代，中法文化交流也将开启新篇章。

(责编：王禹蘅、常红)