新华社奥斯陆11月18日电 专访：期待向中国市场推介更多海产品——访挪威海产局中国内地及香港地区总监童安睿

新华社记者张玉亮

挪威海产局中国内地及香港地区总监童安睿日前在挪威首都奥斯陆接受新华社记者专访时表示，随着中国市场动能释放，挪威海产行业期待能向中国市场进一步推介挪威海产品，为中国消费者提供更多选择。

挪威海产局是挪威贸工渔业部下属机构，负责提升挪威海产品知名度、提高海产业价值。渔业是挪威重要支柱产业，2022年该国海产品出口额达1500亿挪威克朗（约合1000亿元人民币）。

“挪威与中国的海产贸易有着悠久历史，上海在这一贸易中一直占据重要地位。”曾定居上海18年的童安睿用一口流利中文告诉记者，早在19世纪60年代，挪威出产的鳕鱼干就被运往上海，成为中国消费者的盘中美餐。

如今，中国已成为挪威海产品在亚洲的最大市场，挪威三文鱼等海产品在中国市场的份额不断增长。挪威海产局数据显示，今年前三季度，挪威对华海产品出口额达64.4亿挪威克朗（约合43亿元人民币），其中三文鱼出口额达41.9亿挪威克朗（约合28亿元人民币），同比增长89%。除三文鱼外，挪威还向中国出口大量北极鳕鱼、青花鱼、虾蟹贝类等海产品。

不久前，挪威海产局带领12家企业参加于上海举办的第六届中国国际进口博览会。童安睿表示，从挪威最大的三文鱼养殖企业，到捕捞青花鱼、北极甜虾的中小型家族企业，越来越多挪威海产企业对进博会和中国市场表现出浓厚兴趣。

童安睿说，进博会是挪威海产企业进军中国乃至亚洲市场的重要平台，未来挪威海产局将鼓励更多海产企业参展，为中国消费者推介更多营养丰富、有益健康的挪威海产品。

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