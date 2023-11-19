新华社莫斯科11月18日电（记者李铭）埃里温消息：亚美尼亚总理帕什尼扬18日表示，亚美尼亚和阿塞拜疆已就两国和平条约的关键原则达成一致。

据亚美尼亚通讯社报道，帕什尼扬是在亚美尼亚首都埃里温举行的欧安组织议会大会秋季会议开幕式上作上述表态的。帕什尼扬说，这些原则包括：以亚美尼亚领土面积为2.98万平方公里、阿塞拜疆领土面积为8.66万平方公里为基础，相互承认领土完整和主权；承诺将1991年《阿拉木图宣言》作为划定两国边界的政治框架；在各自主权和司法管辖领土内保持区域间交通畅通。

今年5月25日，帕什尼扬曾在俄罗斯首都莫斯科表示，亚阿已就相互承认领土完整达成一致。阿塞拜疆总统阿利耶夫同日表示，阿方对亚美尼亚没有领土要求，考虑到亚美尼亚正式承认纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区是阿塞拜疆的一部分，阿亚之间有可能达成和平协议。

俄罗斯、亚美尼亚、阿塞拜疆等苏联11个加盟共和国领导人1991年12月21日在哈萨克斯坦阿拉木图举行会晤，签署了《阿拉木图宣言》，宣布苏联停止存在，要求各国相互承认及尊重领土完整和现存边界不可侵犯。

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚因纳卡地区归属问题爆发战争。虽然两国1994年达成全面停火协议，但一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。

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