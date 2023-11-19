新华社耶路撒冷11月18日电（记者吕迎旭 张天朗）以色列国防部长加兰特18日晚宣布，以军将在加沙地带南部开展地面行动。

加兰特当晚在与以总理内塔尼亚胡联合举行的记者会上说，以军继续在加沙地带严厉打击巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），并将“很快”在加沙地带南部开展行动。加兰特还说，以军在加沙地带的地面行动进入“第二阶段”，哈马斯已遭到沉重打击。

当天早些时候，内塔尼亚胡的高级顾问雷格夫在接受媒体采访时呼吁加沙地带南部城市汗尤尼斯的居民撤离，称这是因为“不想看到平民被卷入战火”。

据巴勒斯坦通讯社18日报道，以色列军队当天凌晨对汗尤尼斯市多处建筑发动空袭，造成至少26人死亡，另有至少23名伤者被送医救治，其中多人伤势严重。以色列国防军暂未就此作出回应。

哈马斯媒体办公室17日发表声明说，新一轮巴以冲突爆发以来，以色列军队对加沙地带的袭击已造成超过1.2万人死亡、3万余人受伤。另据联合国发布的数据，本轮冲突已造成约160万加沙地带居民逃离家园。

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