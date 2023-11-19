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中巴“海洋卫士-3”海上联合演习闭幕

2023年11月19日06:40 | 来源：新华网
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新华社卡拉奇11月18日电（徐旭伟 张晓）为期7天的中巴“海洋卫士-3”海上联合演习17日在巴基斯坦卡拉奇闭幕。两国参演兵力协同配合，完成所有既定科目，演习达到预期目的。

自11月11日开幕以来，“海洋卫士-3”分港岸交流和海上联演两个阶段进行。中巴双方首先进行专业交流、参观互访等活动。11月14日，演习转入海上联演阶段。中巴双方在阿拉伯海北部海空域开展了直升机互降、联合搜救、联合反潜等10多个科目的联合演练。中巴双方还首次开展海上联合巡航，两国海军应对海上安全威胁、维护海洋和平的联合行动能力得到进一步提升。

中巴“海洋卫士-3”海上联合演习在阿拉伯海北部海空域举行，双方舰艇组织编队运动（11月14日摄）。新华社发（姜霞摄）

中巴“海洋卫士-3”海上联合演习在阿拉伯海北部海空域举行，双方舰艇组织编队运动（11月14日摄）。新华社发（姜霞摄）

中巴“海洋卫士-3”海上联合演习在阿拉伯海北部海空域举行，中国海军荆州舰特战队员在临检拿捕演练中乘小艇前出（11月14日摄）。新华社发（姜霞摄）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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