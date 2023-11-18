新华社洛杉矶11月18日电 美国太空探索技术公司新一代重型运载火箭“星舟”以及飞船集成系统18日实施第二次试验发射。火箭升空后一二级成功分离，但随后助推器和飞船先后发生爆炸。

美国中部时间18日7时许（北京时间21时许），“星舟”从位于美国得克萨斯州博卡奇卡的“星舟”基地升空。直播画面显示，升空后不到3分钟，火箭一二级成功分离，但不久后助推器发生爆炸。据美国太空网站报道，飞船本身也在到达目标高度之前爆炸。

“星舟”重型运载火箭总高度约120米，直径约9米，由两部分组成，底部是高约70米的第一级“超级重型”助推器，顶部是高约50米的第二级飞船。今年4月20日，“星舟”以及飞船集成系统首次试验发射时，在火箭一二级分离前就发生了爆炸。

据太空探索技术公司网站介绍，“星舟”的首次试飞提供了许多经验教训，直接促进了对火箭和地面基础设施的多次升级。

“星舟”属于可回收火箭，比太空探索技术公司现有的“猎鹰9”和“猎鹰重型”运载火箭更大，其设计目标是将人和货物送至地球轨道、月球和火星等。

(责编：杨光宇、胡永秋)