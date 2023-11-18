人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美“星舟”火箭第二次试射发生爆炸

2023年11月18日23:21 | 来源：新华网
小字号

新华社洛杉矶11月18日电 美国太空探索技术公司新一代重型运载火箭“星舟”以及飞船集成系统18日实施第二次试验发射。火箭升空后一二级成功分离，但随后助推器和飞船先后发生爆炸。

美国中部时间18日7时许（北京时间21时许），“星舟”从位于美国得克萨斯州博卡奇卡的“星舟”基地升空。直播画面显示，升空后不到3分钟，火箭一二级成功分离，但不久后助推器发生爆炸。据美国太空网站报道，飞船本身也在到达目标高度之前爆炸。

“星舟”重型运载火箭总高度约120米，直径约9米，由两部分组成，底部是高约70米的第一级“超级重型”助推器，顶部是高约50米的第二级飞船。今年4月20日，“星舟”以及飞船集成系统首次试验发射时，在火箭一二级分离前就发生了爆炸。

据太空探索技术公司网站介绍，“星舟”的首次试飞提供了许多经验教训，直接促进了对火箭和地面基础设施的多次升级。

“星舟”属于可回收火箭，比太空探索技术公司现有的“猎鹰9”和“猎鹰重型”运载火箭更大，其设计目标是将人和货物送至地球轨道、月球和火星等。

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部