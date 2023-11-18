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凝聚发展共识 探寻发展之道——来自首届“通州·全球发展论坛”的声音

2023年11月18日20:40 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月18日电 题：凝聚发展共识 探寻发展之道——来自首届“通州·全球发展论坛”的声音

　　新华社记者潘洁、魏梦佳

　　发展是人类社会的永恒主题。11月18日，来自全球30多个国家的400余名嘉宾共聚北京，参加为期两天的首届“通州·全球发展论坛”，为推动全球发展、保障全球安全、促进全球文明汇聚智慧力量。

　　北京市市长殷勇在18日举行的开幕式上表示，此次论坛作为响应三大全球倡议创办的国际高端智库交流平台，围绕“共促全球发展，构建共同未来”主题深入开展交流研讨，凝聚各方发展共识，必将对全球共同发展进步和构建人类命运共同体作出积极贡献。

　　近年来，面对世界之变、时代之变、历史之变，中国提出了全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，推动各方携手应对各种全球性挑战、促进全球共同发展、增进全人类福祉。

　　在论坛开幕式和主题演讲中，多位与会嘉宾对三大全球倡议感触颇深。

　　中国国家国际发展合作署署长罗照辉介绍，目前，全球发展倡议已得到100多个国家和国际组织支持，国合署专门成立了全球发展促进中心，设立了40亿美元的全球发展和南南合作基金，还筹集了120亿美元的专项资金，建立全球发展项目库、资金库，200多个“小而美”的项目已经落地。

　　罗马尼亚前总理阿德里安·讷斯塔塞认为，在当前世界面临多重危机、一些国家构筑“小院高墙”的背景下，全球发展倡议的提出至关重要。

　　“我们必须建立一个国际共识来推动发展，落实联合国2030年可持续发展议程，消除保护主义，为发展创造有利的国际环境。”讷斯塔塞说。

　　在中国教育国际交流协会会长刘利民看来，全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议是国际交流合作的重要指引，是构建人类命运共同体的重要支柱，是中国式现代化对世界的重要贡献。他表示，希望以此次论坛为契机，在人才培养、智库建设、学术交流等方面加强双边和多边教育交流合作，推动教育为促进发展、保障安全、文明交流赋能。

　　中共中央对外联络部副部长郭业洲说，三大全球倡议作为有机整体，蕴含着带有当代中国印记的新发展观、新安全观、新文明观。共促全球发展、构建共同未来，需要尊重文明多样性、共同推进世界现代化，秉持合作共赢精神、共同培育全球发展新动能，坚持共商共建共享原则、共同推动全球治理体系变革。

　　今年正值共建“一带一路”倡议提出十周年。不少与会嘉宾认为，“一带一路”倡议是推动全球发展的典范，为共建国家和人民带来了巨大福祉。

　　黑山前总统菲利普·武亚诺维奇表示，十年来，共建“一带一路”倡议不仅推动了许多基础设施项目的落地，创造了大量就业岗位，也增进了共建国家在文化、教育、艺术等领域的互联互通，促进了民心相通，推动了合作共赢，成为践行多边主义的最佳典范。

　　论坛发布了题为《以发展为解决之道 以全球为发展平台》的主题报告。

　　报告认为，发展是第一要务、硬道理，是改善人类处境、解决各种根本问题的唯一可取办法。只要各国都聚焦发展，一心一意谋发展，就能找到互利共赢、普遍繁荣的方案，世界就能渡过动荡变革期，走上构建人类命运共同体的人间正道，让世界历史进程成为各民族共同发展的文明华章。

　　中国人民大学党委书记张东刚宣布了“通州·全球发展论坛”提出的七项行动倡议，包括聚力拓宽全球发展合作、推动全球发展优先、解答全球安全难题、优化全球安全治理、增进全球文明交流、促进全球文明进步、建立论坛永久机制。中国人民大学校长林尚立表示，中国人民大学将积极推动三大全球倡议的研究阐释与贯彻落实，努力成为人类命运共同体理念的学习者、传播者、践行者。

　　本届论坛由中国人民大学主办、中国人民大学和通州区人民政府共同承办。除开幕式、主题演讲和战略对话外，还设置了以“全人类共同价值与全球发展”“中国式现代化与全球经济发展”“全球发展与全球治理体系重构”“合作共赢：寻找全球发展的新增量”为议题的四场平行分论坛以及多场学术对话会。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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