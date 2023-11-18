新华社联合国11月17日电 中国-联合国和平与发展基金指导委员会第八次会议17日在纽约联合国总部召开。联合国官员感谢中国政府资助，表示基金工作取得积极进展，在维和、反恐、外交斡旋、危机管理、非洲和平与安全等领域大力支持联合国工作。

基金指导委员会成员、中国常驻联合国代表张军，联合国秘书长办公室主任拉特雷，联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华，财政部行政政法司司长何振国等出席会议。

张军表示，在中方与联合国共同努力下，基金在和平安全和发展领域共支持130多个项目，覆盖亚洲、非洲、拉丁美洲和大洋洲100多个国家，为推动落实可持续发展议程，支持联合国维护国际和平与安全的努力提供了重要支撑。中国领导人上个月在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上宣布中方支持高质量共建“一带一路”的八项行动，与联合国2030年议程高度契合。中方支持基金围绕上述重大倡议打造旗舰项目，让基金合作更多惠及民众，并通过分享成功发展经验等，增强项目实效。

拉特雷等联合国官员表示，希望基金探索支持跨领域合作项目，推动和平子基金和发展子基金协同增效，在维护国际和平与促进共同发展方面发挥更大作用。秘书处愿继续同中方就加强基金绩效管理保持合作。

中国-联合国和平与发展基金于2015年设立。本次会议审议了基金成立以来项目落实情况，批准了2023年基金支持项目，并就基金工作重点和优先领域进行了积极、深入的讨论。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)