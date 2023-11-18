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首届江苏国际文化贸易展览会在吉隆坡开幕

2023年11月18日14:57 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷11月18日电 （记者刘慧）17日上午，首届江苏国际文化贸易展览会在马来西亚吉隆坡会展中心开幕。中国驻马来西亚大使馆经济商务处公使衔参赞孙淑强，江苏省商务厅副厅长姜昕，马来西亚投资、贸易和工业部服务贸易司高级司长施志光，马来西亚中华总商会总会长卢成全出席开幕式并致辞。

孙淑强表示，明年中马两国将迎来建交50周年，在这样一个承前启后的时间节点，举办江苏国际文化贸易展览会，不仅恰逢其时，并且对于增进两国民心相通和传统友好、深化经贸领域务实合作具有现实意义。期待通过本次展会平台，赓续友谊、深化合作，推动取得更多务实成果。

姜昕在致辞中指出，首届江苏国际文化贸易展览会（马来西亚）是江苏省打造的专业化、品牌化、国际化的服贸交流平台，汇聚了城市、行业、企业三类主体，开展“展示、推介、洽谈”三类活动，推进双方在经贸领域务实合作，促进共赢发展。以展为媒，希望借助首届江苏国际文化贸易展平台，拓宽江苏服务贸易出海新渠道，创造两地企业交流互惠新成果，也为马来西亚与中国在服务贸易领域的合作交流带来新机遇。

施志光指出，马来西亚致力于与中国加强合作，深化双边经贸关系。相信此次展览会将成为进一步强化与中国、特别是与江苏的商业关系的基石，推动贸易发展，并丰富双边文化联系、促进民间交流。

卢成全表示，本月初亲自访问了江苏省，有幸目睹并深入了解了江苏省的繁荣发展。江苏省拥有丰富的历史遗产和无数商机，值得马来西亚人去发掘和探讨。热烈欢迎江苏展团选择马来西亚，期待双方积极交流和探讨合作，在新的时代开启更加深厚友谊新篇章。

本届展会上，江苏精心组织了109家单位包括10所高职院校、2所中医院，精选丝绸、紫砂、云锦等特色文创产品，云集游戏动漫、影视制作、软件外包、知识产权等前沿数字文化内容，荟萃中医药、美食、国际教育等传统文化精髓。

江苏省广播电视局、江苏省丝绸协会、马来西亚中华大会堂总会、马中商务理事会、马来西亚中国总商会、马来西亚苏商总会、马中企业家联合会等协办单位、相关市商务局带队同志及参展企业代表也出席了开幕式。

(责编：苏缨翔、张悦)

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