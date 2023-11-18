记者从公安部获悉，11月18日上午，公安部“猎狐行动”工作组将上海公安机关通缉的经济犯罪嫌疑人罗某从摩洛哥引渡回国，这是2021年中摩引渡条约生效后首例成功案例。

据了解，犯罪嫌疑人罗某在担任某公司财务高管期间，利用其职务便利，盗取所在公司相关银行账户密钥密码，多次擅自将公司账户数百万元资金转至其个人账户并使用，给公司造成巨大损失。案发后，罗某逃至摩洛哥。2020年2月，上海市公安局静安分局对罗某立案侦查，2022年7月，国际刑警组织对其发布红色通报。

今年4月，摩洛哥警方将罗某抓获，随后，中国公安机关依据双边引渡条约向摩洛哥提出引渡请求。10月底，摩洛哥法院裁定向我引渡罗某。为切实履行国际执法合作义务，公安部派“猎狐行动”工作组赴摩洛哥开展工作，在摩警方和我驻摩使馆的大力协助下，工作组11月18日押解罗某返回上海。

公安部“猎狐行动”办公室有关负责人表示，罗某的成功引渡，对巩固深化中摩执法司法合作具有里程碑式意义，也为今后中国警方开展引渡合作积累宝贵经验。下一步，公安机关将始终坚持“天涯海角、有逃必追”，不断加强国际合作，坚决将外逃犯罪嫌疑人绳之以法，维护人民群众合法权益。（记者熊丰）

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