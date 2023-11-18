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国际大会呼吁结核病防治“不让任何人掉队”

2023年11月18日13:04 | 来源：新华网
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新华社巴黎11月18日电（记者徐永春）2023年世界肺部健康大会15日至18日在法国巴黎举行。大会主题为“将证据转化为实践”，呼吁各国将肺部健康相关研究成果转化为实际应用，并制定基于科学证据的公共卫生政策，在终止结核病流行的过程中，不让任何人掉队。

会议期间，与会者主要对耐药结核病的最新治疗方案、结核潜伏感染者和亚临床结核病患者的筛查、儿童结核病的预防与治疗等问题展开交流与讨论。

会议主办机构、国际防痨和肺病联合会主席盖伊·马克斯呼吁，应在全球范围内针对结核病防治采取行动。“我们必须继续扩大结核病的诊疗范围，通过深化研究、创新和教育，确保在努力终止结核病流行的过程中，不让任何人掉队。”

比尔及梅琳达·盖茨基金会结核病项目组副主任钱秉中对记者表示，结核病在低收入群体中的发病率较高，“因病致贫和因病返贫”以及“因贫致病”的现象突出。各国应持续推进结核病防治，积极投入研发并采用人工智能辅助诊断等新技术、新手段，重点加强结核病患者的早期发现和干预，以有效阻断结核病传播，早日实现消除结核病的全球目标。

结核病是全球最致命的传染病之一。世界卫生组织日前发布的《2023年全球结核病报告》指出，2022年全球约有130万人死于结核病，国际社会仍须作出更多防治努力。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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