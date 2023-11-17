人民网宁波11月16日电 （曹欣悦）11月16日，2023第三届“一带一路”中国宁波国际攀岩大师赛暨第十三届全国青年锦标赛在浙江省宁波市海曙区鄞州攀岩公园顺利举办，共有来自中国、印度尼西亚、哈萨克斯坦、韩国、日本、新加坡、中国香港的近40名高水平速度攀岩运动员参赛。最终，中国选手伍鹏获得男子速度赛冠军，邓丽娟获得女子速度赛冠军。

图为颁奖典礼现场。主办方供图

本次比赛由国家体育总局登山运动管理中心、中国登山协会主办，宁波市体育局、海曙区人民政府承办，海曙区文化和广电旅游体育局、海曙区鄞江镇人民政府为协办单位。国家体育总局登山运动管理中心主任、党委书记韩建国，国家体育总局登山运动管理中心攀岩运动部主任厉国伟，宁波市体育局副局长、党组成员吴承军等出席此次开幕式。

厉国伟表示：“近些年，攀岩运动在国内蓬勃兴起，宁波作为海上丝绸之路的起点之一，与世界的沟通和交流从未停止。借助‘一带一路’的平台，在宁波举办国际攀岩赛事，既能够让共建‘一带一路’国家受益，也能够推动当地攀岩运动发展。未来，我们希望将赛事品牌化、体系化，推广至共建‘一带一路’的国家和地区，加强我们与共建‘一带一路’国家和地区的攀岩运动员的交流，增进友谊。”

厉国伟说：“参加此次比赛的运动员，好几位已获得奥运资格，是世界顶尖的速度选手。通过比赛，青少年能够近距离接触这些高水平的运动员。也希望通过这种比赛，能够在这些青少年的选手的心里种下‘一带一路’的种子。”

图为决赛现场。主办方供图

图为中国选手王欣尚（左）与印度尼西亚选手Aspar Jaelolo Barakaili（右）。主办方供图

来自印度尼西亚的选手Aspar Jaelolo Barakaili说：“中国是我的第二故乡，我来中国参加过很多次比赛。比赛中我收获了很多，希望明年还能够来参加比赛。”

“一带一路”国际攀岩大师赛于2018年首次推出，旨在深化中国与共建“一带一路”国家的体育合作，搭建国家间交流的桥梁与纽带。参赛队员可根据具体条件灵活设置比赛类别，强调观赏性以及与当地文化的结合。

为积极发挥体育在互联互通特别是民心相通方面的作用，中国出台了《一带一路体育旅游发展行动方案》，推动落实多项“一带一路”国家间体育交流活动。2023年“一带一路”国际攀岩大师赛正值共建“一带一路”倡议提出十周年之际，比赛依托“一带一路”倡议，致力于推动“一带一路”体育交流和合作，增进人民友谊与了解，促进民心相通，实现合作共赢。

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