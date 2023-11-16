新华社北京11月16日电 《联合国防治荒漠化公约》秘书处15日在一场会议上发出警告，据估算，全球每年有20亿吨沙尘进入大气，沙尘暴给全球多地造成重大经济损失，中亚地区所受影响最为严重。

6月1日，埃及开罗笼罩在沙尘中。新华社记者隋先凯摄

《联合国防治荒漠化公约》执行情况审查委员会第21次会议日前在乌兹别克斯坦历史名城撒马尔罕召开，公约秘书处在15日发布的一份报告中提及上述数据。报告说，每年20亿吨沙尘进入大气，“重量相当于350座吉萨大金字塔”，主要来源之一是中亚地区的咸海。

法新社报道，中亚地区出现沙尘暴天气的频次较以往激增，每年从春季持续至秋季。

《联合国防治荒漠化公约》秘书处执行秘书易卜拉欣·蒂奥在声明中说，滚滚沙尘遮天蔽日，吞噬途经的一切，是“大自然最令人生畏的景象之一”。这种天气现象波及北亚、中亚以及撒哈拉以南非洲大片地区，造成严重破坏。

专家警告，除造成严重经济损失，沙尘暴还引发呼吸系统疾病，可能产生“危及生命”的影响。

报告指出，超过四分之一的沙尘暴与人类活动有关。由于过度开垦和放牧等原因加剧沙尘暴天气，全球每年损失近100万平方公里的耕地。（包雪琳）

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