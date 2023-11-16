新华社联合国11月15日电 联合国安理会15日就巴以局势通过决议。中国常驻联合国代表张军强调，安理会决议效力在于执行，关键是要当事方将决议要求不折不扣落到实处。

张军作为安理会本月轮值主席主持会议。他在表决后做解释性发言时说，中国对决议草案投了赞成票，同时要指出，安理会本应在更早时候通过一项更加全面有力的决议。因为众所周知的原因，目前这项决议只能基于最低限度共识迈出第一步。尽管如此，决议依然具有积极意义，开启了推动停火的初始步骤，是拯救生命的底线要求，有助于避免更大人道危机和灾难。

张军表示，中方期待根据决议要求，立即实现持久的人道主义暂停，确保有连续数日的停止敌对行动，以便联合国人道机构等全面开展人道主义行动。中方对在加沙发生的明显违反国际人道法的行为表示严重关切和坚决反对。中方敦促以色列立即停止针对医院等民用设施的军事行动，坚决反对任何针对巴勒斯坦平民的强迫流离失所和强制迁移。中方再次呼吁保障被扣押人员的人身安全和人道需求，支持开展积极外交努力，推动相关人员尽早获释。

张军说，安理会应认真考虑建立必要机制，采取后续行动，监督并报告决议的执行情况。

他指出，安理会必须结合地面形势发展，及时采取有意义、负责任的进一步行动。必须继续将立即停火作为压倒一切的优先目标，防止战事持续延宕带来更多伤亡与破坏。必须将开辟人道空间作为一项重点任务，为充足的人道物资进入加沙扫清障碍，为人道机构安全、无阻碍开展工作创造必要条件。必须将重新激活“两国方案”前景作为前进方向，汇聚各个方向的外交努力，推动巴勒斯坦问题全面公正持久解决。中方强调，关于加沙未来的任何安排，都必须尊重巴勒斯坦人民的意愿和自主选择。

安理会15日通过的决议呼吁在整个加沙地带紧急实施人道主义暂停。这是10月7日巴以新一轮冲突爆发以来安理会首次通过有关决议，也是2016年底以来安理会就巴以问题通过的第一项决议。

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