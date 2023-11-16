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联合国安理会通过关于加沙局势的决议

2023年11月16日10:37 | 来源：新华网
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　　新华社联合国11月15日电（记者尚绪谦）联合国安理会15日通过第2712号决议，呼吁在整个加沙地带实行紧急人道主义暂停、建立人道主义走廊。这是10月7日巴以新一轮冲突爆发以来，安理会首次通过有关决议。

　　决议呼吁在整个加沙地带紧急实行“有足够天数”的长时间人道主义暂停并建立人道主义走廊，以保障人道主义准入；向整个加沙地带更便利地提供包括饮用水、电力、燃料、食品、医疗物资在内的基本物资和服务；推动核心基础设施的修复；保障紧急救援和恢复工作，包括在被毁坏房屋中搜寻失踪儿童和伤病儿童及其照料者的医疗后送。

　　决议要求各方恪守国际法规定的义务，尤其是关于保护平民，特别是保护儿童的条款。决议敦促立即无条件释放被巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和其他组织扣押的人质。决议敦促各方避免剥夺加沙平民赖以生存的基本服务和人道援助。

　　决议由马耳他起草，获得安理会15个成员中12个成员支持。美国、英国、俄罗斯投了弃权票。在安理会就决议草案进行表决前，俄罗斯对决议草案提出口头修正案，呼吁立即实行持久和持续的人道主义休战，从而促成敌对行动的停止。俄罗斯的修正案未能获得足够的赞成票。

(责编：崔越、徐祥丽)

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