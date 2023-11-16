人民网深圳11月15日电 （记者陈思）11月15日，为期5天的第二十五届中国国际高新技术成果交易会（以下简称“高交会”）在深圳开幕，超过105个国家和地区团组、4925家企业参会参展，展会总面积达到50万平方米，成为史上规模最大、参与国家和地区最多的一届高交会。

日本爱知县素有制造业日本第一的美誉，是汽车等众多尖端产业的聚集地。作为初次来到“高交会”的新面孔，爱知县经济产业局启动推进课负责人林直孝表示，深圳的创业环境非常好，在全球来说都是非常有名的，这与政府提供大量的政策、资金等支持是离不开的。另外很重要的一点是，深圳的创业环境是“允许失败的”，给了创业者“重新再来”的勇气。

日本茨城县筑波市和深圳市是友好城市，同时也是“高交会”的老朋友。自2014年起，筑波市曾连续6年携企业参加“高交会”，今年的“高交会”，有两家企业作为展商参展。

株式会社Thermalytica是由日本国立研究所·物质材料研究机构（NIMS）孵化的新兴企业，致力于材料创新。今年的“高交会”上，他们带来了一款多孔气凝胶隔热材料，具备世界一流的隔热性能，可广泛应用于建筑领域和工厂建设，为全球应对气候变化、推动能源节约与碳减排提供重要支持。

气凝胶隔热材料应用效果展示。人民网记者 陈思摄

记者在现场看到，涂有隔热材料的板材比普通板材的隔热温度可相差10度左右。

SIJ科技股份有限公司的超级喷墨技术可实现超精密打印，吸引了众多参观者驻足。有深圳本地企业的工作人员在咨询了解后连连赞叹，他告诉记者，据他了解，国内目前还没有企业能够做到这个技术，这在未来可能会颠覆PCB（印制电路板）行业。

工作人员向参观者介绍超级喷墨技术。人民网记者 陈思摄

据介绍，筑波市聚集了29所国家级研究机关和100多家民间研究开发机关，吸引一万多研究学者居住其中，是名副其实的“科学城”。筑波市经济部产业振兴课产业创出支援部门负责人甲斐梦帆表示，深圳是一个创新的城市，初创企业和“专精特新”企业在这里可以快速成长，希望通过高交会，让更多日本企业打开中国市场，开展技术和商务合作。

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