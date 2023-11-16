严瑜

近期，随着中澳关系回暖，澳大利亚企业在华投资信心不断增强。中国澳大利亚商会日前针对91家业务横跨中澳两国的外企进行调查。结果显示，未来1年，近90%的企业计划保持或提高在华投资水平。同时，另外一项调查结果值得关注——超过70%的受访企业对澳大利亚阿尔巴尼斯政府的中澳关系管理感到满意或非常满意。这与2022年5月的调查结果刚好相反，当时70%的受访企业不满澳时任政府对中澳关系的处理。

在华澳企对澳政府态度近乎“180度大转弯”，反映出澳企对中澳关系改善的认可以及对中国机遇的重视。

中澳经济高度互补，合作潜力巨大。中国市场蕴藏的巨大商机，对澳企充满吸引力。中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，2022年中澳双边贸易额占澳大利亚对外贸易总额的28%。同时，澳大利亚是中国最大的商品供应国之一，去年中国购买的11亿吨铁矿石中，65%来自澳大利亚。今年上半年，澳大利亚对华出口额达到创纪录的1025亿澳元。近年来，中国营商环境持续优化改善，吸引外资力度不断加大，更让澳企来华投资意愿日渐高涨。

2022年5月，阿尔巴尼斯政府上任之后，重新调整前任政府的对华政策，将改善对华经贸关系作为重要目标。这让澳企对中澳关系的发展前景趋于乐观。美国之音报道称，澳大利亚政商界人士“迫不及待地进入中国市场”。中国澳大利亚商会会长冯栢文也表示，澳企正在“推开大门”，重新“涌向中国”。

近期，阿尔巴尼斯亲自率团参加第四届进博会，更向外界传递积极信号——澳政府希望通过经贸合作这一“稳定器”，重新调整和改善澳中关系。阿尔巴尼斯在访华前表示，此次访问向稳定中澳两国关系迈出了“非常积极的一步”，稳定的中澳关系符合两国利益，也符合世界的利益。而这也正是众多在华澳企的心声和期盼。与一年前中国澳大利亚商会的调查相比，两个“70%”的反转，恰恰证明中澳友好合作才真正符合澳大利亚自身的利益。

从历史背景看，中澳之间不存在历史恩怨和根本利益冲突，这为建立相互信任的合作关系奠定基础；从未来前景看，中澳深化经贸合作空间广阔，既可以在能源、矿产、农业、制造业等传统领域深化既有合作伙伴关系，也可以探索在气候变化、清洁能源等新兴领域开展互利合作。今年以来，中澳相继就葡萄酒、风塔等世贸争端进行了友好协商，并达成妥善解决的共识。澳政府裁定中国公司对达尔文港的租赁不涉及安全风险。这一系列积极动向表明，中澳双方可以扩大共同利益，缩小负面清单，只要聚焦合作、妥善处理分歧，两国关系就能打开新局面，

前不久，阿尔巴尼斯在亲身感受进博会的火爆氛围后，在社交媒体发布多条推文，表达了对于澳大利亚企业来华发展业务的支持。互利共赢是人心所向。相信随着中澳关系持续回暖，双方经贸往来日益加深，越来越多澳企将在中国这片投资发展的热土分享更多机遇。

(责编：崔译戈、徐祥丽)