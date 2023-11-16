人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2022年我国与APEC成员进出口总额占我国进出口总额的59.7%

2023年11月16日08:56 | 来源：央视新闻客户端
小字号

记者从商务部等部门了解到，近年来，我国与其它20个APEC经济体不断深化经贸合作，为建设亚太经济持续贡献中国力量。

2022年，我国与APEC成员进出口总额为37390.8亿美元，占我国进出口总额的59.7%。中国前十大贸易伙伴中有8个是APEC成员，中国还是13个APEC经济体的第一大贸易伙伴。

APEC经济体是我国重要投资合作伙伴。2022年，我国利用APEC经济体投资占我国外资总额的86.6%；我国前十大外资来源地中，5个是APEC成员。

APEC地区也是我国企业“走出去”的重要目的地。我国对外投资的73.3%流向了APEC经济体，我国前十大对外直接投资目的地中，5个是APEC成员。

APEC有15个经济体是我国自贸伙伴，是我国实施自贸区提升战略、扩大自贸网络基本盘、构建高标准自贸区网络的重点优先方向。

中国持续为亚太区域发展贡献力量

近年来，中国持续深化改革、扩大开放，积极融入亚太区域合作，推进亚太区域经济一体化，持续为亚太繁荣贡献“中国方案”。专家表示，目前中国已经成为促进亚太区域发展可倚重的重要力量。

多年来，中国坚定维护多边贸易体制，坚定推进区域经济一体化，坚持致力于提升区域贸易投资自由化便利化水平，提出了多项为区域人民带来实实在在好处的合作倡议。

在中国大力引领和推动下，2014年APEC领导人北京会议批准了中国牵头提出的《APEC推动亚太自贸区北京路线图》，近10年来，各方在关税、非关税措施、服务、投资等领域取得积极进展，亚太自贸区已经成为推进亚太区域经济一体化的主渠道。

中国倡导的“一带一路”国际合作，与APEC推进的互联互通理念高度契合，为区域经济发展疏通了经络血脉。

中国宏观经济研究院对外经济研究所所长罗蓉表示，习近平主席连续9年出席APEC领导人非正式会议，指引各方把握时代大势，坚持开放合作，携手构建亚太命运共同体。同时，中国的大门越开越大，各项市场开放举措不断落地，利用外资水平不断提升，营商环境持续优化，为区域经济增长注入了活力与动力。

（总台央视记者 吴昊 张歆）

(责编：崔译戈、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部