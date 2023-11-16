记者从商务部等部门了解到，近年来，我国与其它20个APEC经济体不断深化经贸合作，为建设亚太经济持续贡献中国力量。

2022年，我国与APEC成员进出口总额为37390.8亿美元，占我国进出口总额的59.7%。中国前十大贸易伙伴中有8个是APEC成员，中国还是13个APEC经济体的第一大贸易伙伴。

APEC经济体是我国重要投资合作伙伴。2022年，我国利用APEC经济体投资占我国外资总额的86.6%；我国前十大外资来源地中，5个是APEC成员。

APEC地区也是我国企业“走出去”的重要目的地。我国对外投资的73.3%流向了APEC经济体，我国前十大对外直接投资目的地中，5个是APEC成员。

APEC有15个经济体是我国自贸伙伴，是我国实施自贸区提升战略、扩大自贸网络基本盘、构建高标准自贸区网络的重点优先方向。

中国持续为亚太区域发展贡献力量

近年来，中国持续深化改革、扩大开放，积极融入亚太区域合作，推进亚太区域经济一体化，持续为亚太繁荣贡献“中国方案”。专家表示，目前中国已经成为促进亚太区域发展可倚重的重要力量。

多年来，中国坚定维护多边贸易体制，坚定推进区域经济一体化，坚持致力于提升区域贸易投资自由化便利化水平，提出了多项为区域人民带来实实在在好处的合作倡议。

在中国大力引领和推动下，2014年APEC领导人北京会议批准了中国牵头提出的《APEC推动亚太自贸区北京路线图》，近10年来，各方在关税、非关税措施、服务、投资等领域取得积极进展，亚太自贸区已经成为推进亚太区域经济一体化的主渠道。

中国倡导的“一带一路”国际合作，与APEC推进的互联互通理念高度契合，为区域经济发展疏通了经络血脉。

中国宏观经济研究院对外经济研究所所长罗蓉表示，习近平主席连续9年出席APEC领导人非正式会议，指引各方把握时代大势，坚持开放合作，携手构建亚太命运共同体。同时，中国的大门越开越大，各项市场开放举措不断落地，利用外资水平不断提升，营商环境持续优化，为区域经济增长注入了活力与动力。

（总台央视记者 吴昊 张歆）

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