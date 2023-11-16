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孟加拉国首个海陆一体化超大型石油储运工程落成

2023年11月16日08:55 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷11月15日电 （记者孙广勇）11月14日，由中国石油管道局工程有限公司参与承建的孟加拉国首个海陆一体化超大型石油储运工程——单点系泊及双线管道工程举行项目落成仪式。孟加拉国总理哈西娜以视频连线方式出席，孟加拉国政府、议会代表等约400位人士现场出席活动。

孟加拉国首个海陆一体化超大型石油储运工程落成仪式。中石油管道局供图。

孟加拉国首个海陆一体化超大型石油储运工程落成仪式。中石油管道局供图

该项目于2019年开工建设。项目建成投产后将极大缓解孟加拉国能源紧张局面，预计每年可节约原油运输成本1.28亿美元。

项目业主孟加拉国石油公司主席阿扎德在接受媒体采访时表示，这是孟中双方推进共建“一带一路”中重要的能源储运项目，项目建成投产后将直接通过海上单点系泊装置将大油轮的石油输送到炼厂，是一个安全、高效、环保的石油运输通道。

孟加拉国首个海陆一体化超大型石油储运工程——单点系泊及双线管道工程。中石油管道局供图。

孟加拉国首个海陆一体化超大型石油储运工程——单点系泊及双线管道工程。中石油管道局供图

孟加拉国国会议员阿谢克·乌拉·拉菲克在致辞时表示，感谢各方对项目的支持，项目历经重重困难取得如今的成果实属不易，同时也要感谢中企在施工过程中为因热带气旋受灾的当地群众提供援助等善举，这体现了中方积极履行社会责任的担当。

项目经理孙碧君在接受采访时表示，该项目实现了中国资金、中国技术、中国设备、中国施工“全产业链”建设，同时累计培训孟籍员工近4千人，在管道焊接、土建施工、电力通信设备安装等环节为孟加拉国打造出一支“带不走的队伍”，是中孟友好合作的生动体现。

(责编：于洋、张悦)

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